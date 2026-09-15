偷換概念 國史館長陳翠蓮批黨外大聯盟 藍白反擊

國史館昨天舉行新卸任館長交接，新任館長陳翠蓮表示，近年「偷換概念」情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。她希望把國史館打造成一個「凝聚我們共同歷史的平台」。

由於國民黨主席鄭麗文先前曾宣布組成「黨外在野大聯盟」，台中市長盧秀燕前天也呼籲成立「在野大聯盟」，陳翠蓮的說法遭聯想是針對在野而來。盧秀燕昨再表示，「為什麼希望催生在野大聯盟？因為不能讓民進黨一黨獨大」。針對盧提在野大聯盟，台北市長蔣萬安昨表示「我當然認同」，他在台北市就是追求藍白席次最大化，大家共同攜手為市民福祉努力。

在總統府秘書長潘孟安監交下，昨由卸任國史館長陳儀深交接給陳翠蓮。陳翠蓮說，賴總統今年六月初突然召見，她考慮一周後，決定接受總統邀請出任國史館長。她直言，在學術工作很單純愜意，若要轉換到政治工作，可能要戴著鋼盔。

對未來工作重點，陳翠蓮說，第一，希望繼續深耕有關台灣民主化的歷史，好好審視何謂威權統治、獨裁統治，以及威權統治為何對社會造成傷害；第二，應該好好推動台灣共同體的歷史，並要處理過去艱難的歷史。但她認為，轉型正義工作已慢慢進入「深水區」，情治機關留下來的檔案是否確實可信，也要注意監控檔案讓被監控者的隱私大量被曝光，恐造成二次傷害等。

陳翠蓮特別提到，近年「偷換概念」情況非常嚴重，民主時代中，民選政府的權力明明受到各種節制與監督，卻被惡意指控為威權、獨裁，甚至還被人說「什麼、什麼恐怖」，還有人說要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號。

對於陳翠蓮指有人要組「黨外大聯盟」是冒用民主運動名號，藍白昨天反嗆，民主不是民進黨的專利。國民黨立委羅智強批評，很遺憾賴清德總統找的國史館長，非但做不到史官的秉筆直書，反而為當權者擦脂抹粉。

羅智強說，賴總統上任後推動大罷免，對立院通過的法律不副署、不執行，任何有基本憲政常識的人，都看得出他正走向民選獨裁；曾賣力「拔管」的陳翠蓮，一上任就用「偷換概念」指責在野黨、為賴總統開脫，已經失格，至於陳翠蓮聲稱要打造「凝聚共同歷史的平台」，但其種種「去中華民國化」的論調，更將加深歷史認同分歧，加劇社會撕裂。

國民黨文傳會主委陳以信也質疑，歷史上暴君、昏君那麼多，難道這些詞彙也有著作權？誰說「威權、獨裁、恐怖」只能罵國民黨，就不能用來批評民進黨？把歷史名詞據為己有、把民主歷史變成政黨資產，才是真正的偷換概念；陳翠蓮剛上任，就急著迎合當權者的政治論述，看不到史官應有的風骨，令人遺憾。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，詮釋歷史不是民進黨的專利，國史館也不是民進黨的黨史館，希望陳翠蓮不要沉浸在政治口水中。