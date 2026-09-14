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【即時短評】國史館長從歷史談民主 沒看見「民選獨裁」是現在進行式

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新任國史館長嗆「黨外大聯盟」偷換概念 學者：逾越館長職責

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北即時報導
國史館新任館長陳翠蓮。聯合報系資料照
國史館新任館長陳翠蓮。聯合報系資料照

國史館今天舉行新卸任館長交接典禮，新任館長陳翠蓮表示，我國近年偷換概念情況嚴重，甚至有人想要組「黨外大聯盟」，這種嘲諷與打擊會讓民眾對民主體制失去信心。學者質疑，陳翠蓮的說法，逾越國史館長的職責、想要親自寫歷史，國史館長應該避免對當代政治熱點的「非歷史事件」做太多評論。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥指出，陳翠蓮在交接典禮提到「過去在學術工作很單純愜意，轉換到政治工作要戴著鋼盔」，還說要把國史館打造成一個「凝聚共同歷史的平台」，凸顯其認為國史館長是政治工作，換句話說就是想要親自寫歷史。

「後一代寫前一代的歷史，這是過去的習慣。」曲兆祥表示，台灣史應該怎麼寫、到底要由誰來寫，這些都是學術界的工作，如果變成政治人物來寫，那麼永遠都會陷入爭議，「陳翠蓮把自己界定為寫史者、編史者的角色，這樣永遠無法中立」，國史館的工作就是保管跟整理歷史資料。

曲兆祥說，陳翠蓮講出這番話非常不恰當，早已逾越作為國史館長的職責，「國史館長的基本任務就是彙整、保存資料，然後再把這些資料提供給歷史學者做近代史研究」。

政治大學法學院副教授廖元豪指出，陳翠蓮把政治倡議者或社運人士的立場帶入國史館長角色，值得商榷；根據國史館組織條例，國史館屬中立客觀的國家歷史編纂、整理機關，而國家歷史與當代政治，理應有所區隔，避免造成「政治引導歷史」的疑慮。如同中研院隸屬總統府，也不該拿高深學術研究背書任何一種政治觀點。

由於盧秀燕近日拋出「在野大聯盟」的構想，陳翠蓮質疑有人要組「黨外大聯盟」是盜用過去民主運動名號。廖元豪對此質疑，黨外大聯盟只是初步口號，現在就連行動都還沒有，哪裡會成為「國史」研修評論的對象？

廖元豪指出，所謂「台灣民主化已卅多年，很多民眾對台灣歷史的認識沒有更新，停留在過去威權統治所灌輸的那一套」的話語，顯示陳翠蓮期待以國史館矯正「很多民眾」的概念，問題是民眾怎麼想，那是社會教育、言論市場的問題，不是政府該去置喙的事情，尤其是客觀研究或研修歷史的國史館，「那是政治作戰，不是研修國史」。

廖元豪表示，陳翠蓮個人做為學者或倡議者，可以有強烈改變社會觀念的熱情；但是作為國史館長，應該避免對當代政治熱點的「非歷史事件」做太多評論，否則人民就很難相信國史館所公布、編纂、研修的「國史」是超越黨派的真實歷史，而會懷疑那些其實也是「政戰教材」。

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