聽新聞
0:00 / 0:00
強化地方辦公廳舍防災韌性 前瞻計畫已補助50億元
內政部今天表示，自民國106年起，以前瞻基礎建設計畫經費補助各縣市的鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所的耐震補強、拆除重建及新建工程，總計補助件數366件，透過高達約50億元總經費，積極協助地方政府辦理廳舍的耐震補強與拆除重建。
內政部晚間發布新聞稿表示，自民國106年起，以前瞻基礎建設計畫經費補助各縣市的鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所的耐震補強、拆除重建及新建工程，總計補助件數366件，包括補助補強211件、重建及新建155件，內政部透過高達約50億元總經費，積極協助地方政府辦理廳舍的耐震補強與拆除重建，以最實際行動強化防災建設，鞏固地方基礎設施。
內政部說明，鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所，平時作為民眾日常洽公、集會的重要據點，在災害發生時，更肩負指揮應變、救災救護及安置收容任務，因此要求必須納入地區防災協作中心及倉儲空間的規劃，從社區建構全社會防衛韌性，並鼓勵公所廳舍應同時規劃多元目標使用，如結合戶政、托嬰中心及多功能空間，以提升民眾洽公便利性及完善育兒及照護服務。
內政部指出，前瞻基礎建設計畫雖然已於114年8月31日屆期，但核定補助且仍在施工中的計畫有47件，後續將有更多的公所及村（里）集會所完成補強或新建，內政部將持續攜手地方，確保每一筆前瞻預算都能精準轉化為守護地方的安全防護網。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。