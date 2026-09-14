強化地方辦公廳舍防災韌性 前瞻計畫已補助50億元

內政部今天表示，自民國106年起，以前瞻基礎建設計畫經費補助各縣市的鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所的耐震補強、拆除重建及新建工程，總計補助件數366件，透過高達約50億元總經費，積極協助地方政府辦理廳舍的耐震補強與拆除重建。

內政部晚間發布新聞稿表示，自民國106年起，以前瞻基礎建設計畫經費補助各縣市的鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所的耐震補強、拆除重建及新建工程，總計補助件數366件，包括補助補強211件、重建及新建155件，內政部透過高達約50億元總經費，積極協助地方政府辦理廳舍的耐震補強與拆除重建，以最實際行動強化防災建設，鞏固地方基礎設施。

內政部說明，鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所，平時作為民眾日常洽公、集會的重要據點，在災害發生時，更肩負指揮應變、救災救護及安置收容任務，因此要求必須納入地區防災協作中心及倉儲空間的規劃，從社區建構全社會防衛韌性，並鼓勵公所廳舍應同時規劃多元目標使用，如結合戶政、托嬰中心及多功能空間，以提升民眾洽公便利性及完善育兒及照護服務。

內政部指出，前瞻基礎建設計畫雖然已於114年8月31日屆期，但核定補助且仍在施工中的計畫有47件，後續將有更多的公所及村（里）集會所完成補強或新建，內政部將持續攜手地方，確保每一筆前瞻預算都能精準轉化為守護地方的安全防護網。