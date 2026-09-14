新任國史館長指「黨外大聯盟」盜用民主名號 藍委批：為當權者擦脂抹粉

新任國史館長陳翠蓮今天上任就開轟，指有人稱要組「黨外大聯盟」是冒用民主運動名號。國民黨立委羅智強批評，很遺憾賴清德總統找的國史館長，非但做不到史官必須做到的秉筆直書，反而為當權者擦脂抹粉。國民黨立委李彥秀則說，賴總統任命陳翠蓮擔任國史館長，是為了給深綠獨派一個交代。

羅智強說，賴總統上任後推動大罷免，對立法院通過的法律不副署、不執行，任何有基本憲政常識的人，都看得出賴總統正走向民選獨裁。

羅智強說，曾賣力「拔管」的陳翠蓮一上任就用「偷換概念」指責在野黨，為賴總統開脫，根本已經失格；陳翠蓮聲稱要打造「凝聚共同歷史的平台」，但其種種去中華民國化的論調，更將加深歷史認同分歧，加劇社會撕裂。

李彥秀表示，賴總統任命陳翠蓮擔任國史館長，是為了給深綠獨派一個交代。陳翠蓮主要的研究領域是台灣日據時期和戰後時期政治史，個人意識形態色鮮明，作為學者當然屬於學術自由的範圍；但是作為國史館的首長，就必須忠於中華民國歷史，而不是個人與黨派的偏好。

李彥秀說，陳翠蓮質疑政治監控的真實性，甚至稱「讓監控者的隱私大量曝光，可能受到二次傷害」，更是讓人無法接受，也與過去民進黨堅持公開政治檔案的立場有別，顯然就是為特定人士開脫；民進黨前主席施明德作為政治受難者，生前就不斷強調「真相、撫慰、和解，是面對歷史傷痕、記取教訓唯一的道路」，沒有真相，就沒有真正的撫慰與和解，宣稱追求轉型正義與歷史真相的民進黨，究竟在怕什麼？