國家級無人機試驗室落腳台中 中市府：仍需試飛、電戰環境驗證場域

行政院日前核定在台中設立國家級「無人機檢測試驗室」，立法院經濟委員會今邀相關單位和產業界前往經濟部標準檢驗局台中分局無人機檢測試驗室預定地會勘。台中市政府經濟發展局長張峯源表示，台中目前約有50家無人載具業者，具備研發、製造及系統整合能量，市府支持中央在台中建置國家級檢測量能，並將持續爭取中大型無人載具試飛及電戰環境驗證場域，進一步完善從研發、製造到測試驗證的產業發展環境。

張峯源說，無人載具產業競爭講求速度，驗證能否快速落地，將直接影響業者接單及產品進入國際市場的速度。中央此次規畫建置25公斤以下無人機檢測量能，是完善產業環境的重要一步。考量未來無人載具朝大型化、多元化發展，也建議中央同步規畫中大型無人載具試飛及電戰環境驗證場域，並針對固定翼機型需求，規畫至少200公尺起降跑道及足夠安全緩衝區，以滿足飛行測試、性能驗證及研發需求，同時預留未來技術發展與產業應用空間。

經濟部標準檢驗局長陳怡鈴於會中表示，行政院9月初核定於台中設立國家級無人機檢測試驗室，先期規畫經費約3千萬元，計畫期程3年，建築面積約1千197平方公尺（約362坪），建置電波暗室等相關設施，以25公斤以下無人機為主要檢測對象，提供動態單機及群飛等檢測服務。計畫預計明年辦理規畫設計、後年進行工程建設、2029年驗收完工，落實「在地檢測驗證、接軌國際」，完善國內無人機產業檢測體系。

經發局說，考量產業實際測試需求，目前部分台中業者仍須前往外縣市場域進行測試，不僅增加交通往返及測試成本，也可能影響產品研發及驗證時程。因此，除協助中央推動國家級無人機檢測試驗室，經發局也將盤點及爭取適合的中大型無人載具試飛與電戰環境驗證場域，並與中央相關部會共同研議，逐步建構涵蓋不同載具類型及應用情境的測試環境，補足台中無人載具產業發展所需的測試驗證量能。

與會業者雷虎科技代表建議，主管機關於制定避障等相關規範前，應充分蒐集產業界意見，並納入實際應用需求，以確保法規制度與產業發展同步。對此，陳怡鈴回應，未來制定相關檢驗規範時，將持續廣納產官學界意見，並與業者充分溝通，以兼顧法規完善與產業發展需求。經發局也將持續扮演產業與中央間的溝通橋梁，協助反映在地業者實務需求，營造更有利產業發展的環境。