綠質疑北市交換生弱勢變少、雙國籍增 市府駁：均依規甄選並無國籍限制

台北市長蔣萬安長子錄取國際交換學生引起熱議，民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚等人今共同開記者會，聚焦於教育局國際交換生中，經濟弱勢生名額變少、112學年度更出現雙重國籍學生參加計畫。教育局回應，弱勢生的至多3名，但不會以3名為限；計畫鼓勵學生到國外拓展視野，並無雙重國籍限制。

記者會中指出，根據台北市國際交換名額規定，從111學年度到113年度，加拿大卑詩省經濟弱勢生至少1名、美國經濟弱勢生至少2名，但是到114年度開始，經濟弱勢學生變成以補助最多3名。

另一方面，針對家庭所得稅課稅級距20％以上的「經濟優勢家庭」，取得名額的人數，從111學年度到112年學年度別是3人、2人，113學年度到115學年度為6人、7人、4人。其中114學年度更出現弱勢生0人、經濟優勢家庭學生有7人。

針對雙重國籍學生部分，陳賢蔚說，依照教育局提供資料顯示，111學年度及更早，沒有雙重國籍學生參加計畫的案例。蔣萬安主政的112學年度開始出現1名、113學年度有2名、115學年度有4名，包含美國籍、加拿大籍、瑞士籍。

簡舒培說，現在連具有美國籍的蔣萬安兒子也取得全市僅25個正取名額，是否應該交代調整資格或認定方式，以及相關決策依據。教育局也該說明申請人數更迭的原因，「如果經濟優勢家庭更容易掌握消息，一般學生連機會都不知道，資訊落差就能為教育機會的落差。」

教育局長湯志民表示，以前在經濟弱勢學生名額規定時是「至少」，現在則是以「至多」為原則，但不會以3名為限，今年度考試只有2名報名，但全部錄取。而114年0位，是事前有2名報名，但1名資格不符、1名現場沒有來面試，所以才會有0名，「名額都有保障。」

教育局補充，北市的國際交換生計畫為鼓勵學生到國外進行為期一年的學習，以拓展學習視野，只要符合計畫甄選條件，北市具有學籍學生皆可報名，並無雙重國籍的限制。該計畫從101學年度試辦後，會觀察前一學年實務運作情形調整、修訂等。