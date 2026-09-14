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大陸灰色地帶威脅升高 台日執政黨5＋5對話共商嚇阻

中央社／ 記者戴雅真東京14日專電

面對中國持續升高對台軍事、經濟及灰色地帶脅迫，民進黨與日本自民黨今天在東京舉行第7屆外交防衛政策對話，規模由過去的2＋2擴大為5＋5。雙方就強化對中嚇阻、維護台海和平、落實國民保護及防範法律戰、網路攻擊與認知作戰深入交換意見。

台灣方面由民進黨立委郭國文、沈伯洋、吳思瑤、陳冠廷及郭昱晴出席，日方則由自民黨外交部會長高木啓、台灣政策研討專案小組召集人鈴木馨祐、代理召集人山下貴司、事務局長鈴木英敬、國防部會長本田太郎與會。

會議原訂約30分鐘，最後延長至近2小時。雙方深入討論外交國防、經濟安全、法律戰、網路攻擊及認知作戰，也將合作範圍擴大至無人機、海底電纜、醫療、防災、半導體人才培育、內容產業、教育文化及地方創生等領域。

日方在開場致詞時表示，日本與台灣周邊的安全保障環境及經濟情勢，正以前所未有的速度發生變化。在區域緊張升高之際，台日執政黨對話能夠持續舉行，具有重大意義，期待會議推動具體政策合作，促進台日和平與繁榮。

鈴木馨祐指出，切實維護台海和平穩定、妥善維持現狀，對日本與台灣而言都是極為重要的課題。當前最重要的工作，一是強化嚇阻力並確保嚇阻有效，二是在突發狀況發生時，確實推動及落實國民保護措施。

他表示，近年海底電纜事件頻傳，中國海上民兵活動日益活躍，軍事演習也更加頻繁，區域局勢已相當嚴峻。特別是在灰色地帶，甚至是「淺灰色地帶」，相關行動早已透過不同形式發生。

鈴木馨祐說，中國採取的政治脅迫、經濟脅迫、法律脅迫，以及包括軍事演習在內的威嚇行動都已出現，網路空間及海底電纜面臨的威脅也令人高度憂慮。台日有必要深化對整體安全情勢的共同認知，並進一步強化務實合作。

郭國文致詞表示，民進黨與自民黨同為執政黨，近年雙方聯繫更加密切，對話日益頻繁，交流成果也愈來愈豐碩。民進黨此次派出5名立委，可說是「精銳盡出」，每位成員各有專業，顯示民進黨高度重視台日執政黨對話。

郭國文指出，台灣近年經濟持續成長，除受惠於半導體、人工智慧及科技產業發展，另一項關鍵是自2016年起逐步降低對中國市場的依賴。然而，當台灣降低對中國的經濟依賴之際，中國對台安全威脅卻持續升高。

他強調，台海和平穩定與日本安定繁榮息息相關，台日應思考如何運用經濟實力保證國防安全，並透過穩定的安全環境保障投資信心，國防安全與經濟發展是一體兩面，也是此次對話的主要議題。

郭國文會後表示，本次會談涵蓋3大面向。首先，台日合作正從對話逐步走向制度化，包括建立合作機制及推動簽署合作備忘錄（MOU）；合作範疇也從安全擴大至產業及經濟安保，具體議題包括無人機、海底電纜防護及醫療合作。

他表示，其次，面對新型態威脅，台日必須共同建立社會韌性。除了傳統外交及國防議題，雙方也針對法律戰、網路戰及共同防災交換意見，討論建立實質應對機制。第3，雙方合作將從防衛硬實力延伸至文化軟實力，從經濟力、防衛力擴大至文化力。內容產業、半導體人才培育、大學交流及地方創生經驗分享，都需要教育與文化合作作為基礎。

吳思瑤表示，過去民進黨與自民黨主要採取2＋2形式對談，今年在民進黨主席賴清德特別重視下，規模提升至5＋5。這不只是參與人數增加，議題也變得更加多元、全面。

她指出，國家安全、防衛能力、經濟發展及產業合作，原本就是台日政黨交流的核心議題；此次加入以教育、科學及文化為主要專業的成員後，除了國防安全議題，也進一步納入國家軟實力，以及教育、科學、文化的深化交流。

吳思瑤說，今天會談時間大幅超過原定安排，正是因為議題眾多，雙方也充分交換意見。未來如何在5＋5制度下精進交流機制、擴大多元主題，將成為台日執政黨合作的新模式。

沈伯洋則表示，中國對台灣及區域的威脅已不只限於傳統軍事行動，也包括法律戰、假訊息、網路攻擊及認知作戰。台灣與日本同樣面對資訊戰及社會韌性挑戰，未來應加強交換案例及應對經驗，提高民主社會辨識、防範假訊息及認知作戰的能力。

台日 執政黨 郭昱晴

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