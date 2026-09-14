上任就開砲 國史館新館長陳翠蓮：「黨外大聯盟」是冒用民主運動名號

國史館今天舉行卸任、新任館長交接典禮，新任館長陳翠蓮致詞時表示，未來希望繼續深耕台灣民主化歷史，因為近年「偷換概念」情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。由於台中市長盧秀燕近日拋出成立「在野大聯盟」構想，陳翠蓮這番說法令人聯想是否針對盧而來。

國史館上午在總統府秘書長潘孟安監交下，由卸任館長陳儀深交接給新任館長陳翠蓮。談及為何接受賴清德總統邀請出任國史館長，陳翠蓮說，總統今年6月初突然召見她，並關心為何台灣民主化已30多年，但很多民眾對台灣歷史的認識沒有更新，停留在過去威權統治所灌輸的那一套，此外為何民眾的政治認同分歧如此嚴重等，是否是轉型過程中哪個環節沒有做好。

陳翠蓮表示，這個邀請來得很突然，畢竟她在學術工作很單純愜意，若要轉換到政治工作，可能要戴著鋼盔，但她心想已享受30年的歲月靜好時光，受到國家栽培，現在應要有一點公共精神、應該回饋，考慮一周後，決定接受總統邀請。

對於未來工作重點，陳翠蓮說，第一，希望能繼續深耕有關台灣民主化的歷史，好好審視何謂威權統治、獨裁統治，以及威權統治為何會對社會造成傷害，進行深化民主化歷史的工作，不僅是讓社會記得爭取民主與自由的艱辛過程，也要珍惜得來不易的體制。

陳翠蓮說，近年「偷換概念」情況非常嚴重。民主時代中，民選政府的權力明明受到各種節制與監督，卻被惡意指控為威權、獨裁，甚至還被人說「什麼、什麼恐怖」，還有人說要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號。

陳翠蓮表示，這種嘲諷、混淆、打擊，會讓民眾對台灣的民主體制失去信心，腐蝕民主自由的價值信念，對台灣社會造成無可彌補的傷害。只有透過不斷地記憶、反覆地釐清，才能捍衛民主體制。

第二，陳翠蓮說，應該好好推動台灣共同體的歷史，並要處理過去艱難的歷史，因為在很多可觀的政治監控檔案出土下，這些檔案讓社會對過去的歷史增進一些了解，但也同時留下非常具有挑戰性、艱難的課題。

陳翠蓮說，轉型正義工作已慢慢進入「深水區」；情治機關留下來的檔案是否確實可信，也要注意監控檔案讓被監控者的隱私大量被曝光，恐造成二次傷害等。倘若未經深入思考、研究與梳理，就公開這些檔案，無異是讓威權時期情治機關的幽靈繼續分化、傷害社會。

陳翠蓮表示，最後，希望把國史館打造成一個「凝聚我們共同歷史的平台」，在任期內，希望能努力往這些方向邁進。