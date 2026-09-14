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期許候選人關心氣候 環團提光電、IH爐政見

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團14日呼籲候選人提出「屋頂光電與儲能」、「電動車取代燃油車」、「居家電氣化與節能家電」3項主要政見。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
環團14日呼籲候選人提出「屋頂光電與儲能」、「電動車取代燃油車」、「居家電氣化與節能家電」3項主要政見。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「縣市長候選人應增加氣候政見，例如補助屋頂光電、改設IH爐與增加電動車普及！」環團與光電業者14日召開記者會，呼籲各縣市候選人應更加重視氣候變遷。環團指出，改裝IH爐可增加能源使用效率、降低危險，但經濟部與地方都沒有節能補助，可先針對弱勢族群補貼。

加速屋頂光電申請

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，他們曾做過民調，有52.4%民眾希望政府未來5年的政策需要更好的回應氣候變遷，經過整理後，他們期待候選人透過「屋頂光電與儲能」、「電動車取代燃油車」、「居家電氣化與節能家電」3項主要政見，幫助民眾在日常生活中更容易做出低碳選擇。

太陽能光電發電系統商業同業公會榮譽理事長郭軒甫指出，台灣過去著重大規模光電，但與民眾生活最有感的其實是「家戶型光電系統」。然而現行行政程序中，設置 1 kW 與 100 kW 的流程繁複程度相同，目前家戶申請從台電到地方政府審查動輒耗時數月，甚至少數縣市還自訂規費，拉長了申設門檻。

補助IH爐普及化

他建議，若能將 3.5 kW 以下的小型家戶光電比照能源署研擬中的 1 kW 插入式光電大幅鬆綁，採「線上申請、線上登記核准」，台電僅需審查併接點，將大幅提升民眾裝設意願。以台灣透天厝平均每日用電約 16.8 度計算，設置 3.5 kW 光電平均每日可發電約 12.6 度，足以涵蓋 75% 的日常用電。

氣候對策協會理事陳奕安指出，節能家電部分，IH爐比起瓦斯爐的好處更多，例如自動定時關火的功能可確保安全，檯面清潔方便，在夏天煮飯時也不會熱。他表示，IH爐的普及化很難快速進行，但可優先補助給最需要的族群，例如瓦斯管路有長期外洩疑慮的住宅，或是仰賴桶裝瓦斯的非都會區住戶。

照顧氣候弱勢族群

環團希望藉此讓候選人注意到有許多民眾在乎氣候變遷的因應，更有特定群體會受到更大衝擊，例如健康與安全風險家戶、經濟弱勢家戶，以及位處電網末端又疊加淹水與坡地災害潛勢的供電脆弱區。他們呼籲各競選團隊在10月前回覆三大訴求，或是提出其他氣候、能源政見，以回應選民的期待。

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