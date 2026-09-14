國民黨立委組團訪美 拜會舊金山市府

國民黨立委徐巧芯、廖偉翔、黃健豪、羅智強等人展開訪美行程，訪團立委今天表示，訪團近日拜會舊金山市政府，雙方針對科技創新、智慧交通以及社會福利政策等關鍵議題進行對話，作為推動台灣新創發展與民生政策精進的重要參考。

國民黨立委徐巧芯、羅智強、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔及葛如鈞等人，日前展開為期12天的訪美行程，將拜訪舊金山、洛杉磯、華盛頓及紐約4大城市。

國民黨立委訪美團今天發布新聞稿指出，訪團近日抵達舊金山展開參訪行程，日前正式拜會舊金山市政府，針對科技創新、智慧交通以及社會福利政策等關鍵議題與美方展開廣泛且深入的對話；訪團一行亦與舊金山台北姊妹市委員會成員相見歡，為台美地方交流再添動能。

訪團立委表示，本次拜會由舊金山市政府國際與經貿處長錢德勒（Mark Chandler）代表市府出面接待。舊金山長期以來以高度包容的法規環境與鼓勵創新的氛圍著稱，此次多位委員實地在舊金山市區搭乘特斯拉與Waymo等自動駕駛無人車，對其成熟的商轉運作與道路整合印象深刻。

訪團立委指出，高度推崇舊金山開放自由的治理政策，正是這項特質造就其成為全球科技創新的核心引擎，這些實證經驗也為台灣推動智慧交通法規調適與科技落地提供了寶貴的借鑑。

訪團立委表示，在會談期間，訪團與美方也就科技應用與城市治理多項重點領域交換意見，包括自駕車法規與新創生態、社福政策與街友安置及姊妹市情誼深化。

訪團立委指出，訪團在與舊金山姊妹會成員互動時，感謝僑界與民間團體長年扮演雙邊友誼的重要橋樑，期許未來持續以科技、經貿與文化連結推動台美深層互動。

訪團立委表示，此行不僅汲取了前瞻科技在城市治理中的實作模式，更全面了解國際大都會在面對弱勢照護時的挑戰與對策。未來將把此行所觀察到的科技治理經驗與法規彈性思維帶回立法院，作為推動台灣新創發展與民生政策精進的重要參考。