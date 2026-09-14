蕭美琴今晨搭華航返台 班機未走平日航線避開大陸領空

蕭美琴副總統前往義大利出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今天早晨搭乘華航CI076班機返國。依據桃園國際機場網站，本班機預計抵達時間為05:45，實際則為05:57。除在羅馬起飛時就有耽擱，另一大原因是班機不走平日航線，改繞至海南島以南，避免飛越中國大陸領空。

在俄烏戰爭爆發後，多數國家民航機的歐亞航線，不再經由俄國上空。以華航、長榮而言，正常飛行方式是由香港以西進入中國大陸上空，向西飛越廣東、廣西、雲南等省分後，進入緬甸上空，由歐洲返台時路徑大致相同。

今天執行CI076航班的華航B-18919號A350客機，則並未由緬甸飛入雲南，而是轉向東南進入寮國，經越南出海，飛至海南島以南的南海上空。去年蕭美琴前往布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，返程的華航班機，航跡同樣繞經海南島以南。

另外耐人尋味的是，CI076進入南海後，就關閉飛機上的ADS-B（廣播式自動相關監視）系統，直到返抵台北飛航情報區後才再度開啟，因此中間這一段飛行的確實軌跡，一般民眾無法從FlightRadar24等航班追蹤網站上看到。但由這段「行方不明」時段的起迄時間可推知，搭載蕭美琴的飛機，仍「正常」通過大陸三亞與香港的飛航情報區，並未另繞大圈。