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【重磅快評】卓榮泰背叛與沈伯洋失禮 那個比較嚴重？

聯合報／ 主筆室
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供

民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋於日前快閃訪問日本東京，在皇居周邊慢跑時被發現穿著防彈背心，並掀起軒然大波。民進黨大老沈富雄批評這是個大笑話，「中共恐怕連抓他都覺得麻煩」；但更難堪的恐怕是日本政府，繼被我方閣揆卓榮泰「背叛」後，又來了一個不會「讀空氣」的國會議員，日後不知要如何接待台灣來的客人了。 

沈伯洋是11日出發前往日本展開為期4天3夜的「快閃」行程，本來的任務是國會外交、出席青年論壇及成立東京後援會，但想到「亮點」卻出現在皇居外圍的「運動驛站」。沈為體驗當地跑者生活，當場更換運動服在皇居周邊跑步。

沈伯洋隨後在社群分享在東京街頭奔跑及考察的影片，但網民與媒體赫然發現他衣內穿著防彈背心，有人批評沈是「政治作秀、諷刺日本治安」，日本皇居治安極佳，他刻意穿防彈衣並在鏡頭前奔跑，純粹是為了對台灣選民進行政治表演，形塑自己的抗中英雄形象。

沈伯洋「大方」承認穿防彈背心跑步，並解釋自己被中共列入「台獨頑固分子」並立案通緝，不論7月訪美還是此次訪日，只要跨出國門一律穿防彈衣，這是為了避免閃失、對選民負責。沈的競選總幹事吳思瑤還發文透露，此行除了防彈衣，後援會還聘請兩位專業日本保鑣貼身保護。

沈富雄稱中共確實討厭沈伯洋，但沈把安全威脅無限放大到「去東京皇居跑步都要穿防彈背心」的地步，完全是不切實際的誇張舉動；沈伯洋是法學博士，應該很清楚，即使他被中共通緝，但中日並無司法引渡，即使中共立案追捕，沈赴日也不必擔心被引渡。

再者，中共宣稱追捕沈伯洋，會不會採取追捕行動，這和沈是否穿防彈背心並無關聯。說直白一點，穿防彈衣並無法防禦逮捕行動，如果當地政府配合中共進行拘捕，靠的是執法人員圍捕而非槍擊，沈在皇居周邊穿防彈背心，只是諷刺了日本治安，穿著背心跑步更像是對日本治安開玩笑。 

想必日本官方對民進黨政治人物很頭痛。今年3月我方行政院長在自費包機「快閃」東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，雖然台灣官方強調是自費私人行程，但卻被外媒撰文披露，這趟默契之旅卻被變成高調曝光的政治棒球秀，確實引發了日方官員私下不滿與不悅，甚至有 「被背叛」的感受。 

日本是一個極度重視「面子（世間體）與治安的國家，沈伯洋這次訪日，後援會已特別聘請兩名日本保鑣隨行，，他卻依然在代表日本國家象徵的皇居外圍穿上防彈背心，這在注重禮儀的日本人眼中容易被解讀為「不信任日本 治安」的感受，在外交實務上會被視為一種失禮。

日本社會講究「閱讀空氣」與協調性，皇居周邊是東京最著名的慢跑聖地，甚至更可以說是全日本、甚至全球治安最嚴密的區域之一，犯罪率趨近於零，沈伯洋在該場合穿著厚重的防彈衣跑步，怎不讓日本人為之側目？ 

沈伯洋赴日考察，身分不僅是國會議員，更是號稱聲勢看漲的首都市長參選人，但卻在皇居外上演防彈衣跑步秀，突兀感及諷刺味爆表，等同強烈暗示對日方維安能力的不信任；民進黨政治人物慣常作秀，一再把東京當秀場，但沈伯洋這次真的找錯地方了。

沈伯洋 卓榮泰 沈富雄

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