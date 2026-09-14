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許信良建議辦國是會議 民進黨團：無法取代憲法法庭

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台北政經學院基金會、台灣研究基金會與國家圖書館日前舉辦「總統直選三十年的回顧與前瞻」研討會。上午舉行「圓桌論壇：馬基維利的憲政時刻」，前民進黨主席許信良出席與談。記者林伯東／攝影
台北政經學院基金會、台灣研究基金會與國家圖書館日前舉辦「總統直選三十年的回顧與前瞻」研討會。上午舉行「圓桌論壇：馬基維利的憲政時刻」，前民進黨主席許信良出席與談。記者林伯東／攝影

行政院和立法院陷入憲政僵局，民進黨前主席許信良日前建議，應舉辦國是會議，民進黨立院黨團今表示，國是會議比較是用來解決政治爭議，但無法取代憲法法庭

許信良日前同時出席「總統直選30年的回顧與前瞻」學術研討會圓桌論壇，許信良說，他同意行政院長的副署權是針對總統，不是針對國會，行政院既然向國會負責，沒有理由可以用副署權否決國會的提議，不過他認為今天是立法院的在野黨不合理、違憲在先，所以是違憲對違憲。

許信良質疑，在野國會通過很多法案是無限制地增加政府支出，這完全違背憲法的精神和原則。他說，1996年修憲是完全參考法國雙首長制，法國的制度中，國會沒有權可以提案制定法案或增加政府的支出，減少政府收入，哪怕回到原本的中華民國憲法，立法院只有審議政府提案、預算的審議權，沒有提案權。

他認為，台灣若面臨憲政僵局，就應該根據法國的雙首長制來補足，然而在修憲門檻太高的的情況下，他認為可以回到大和解時代，參考1990年的背景，舉辦國是會議來面對現在的憲政僵局。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄14日表示，對舉辦國是會議的建議表達尊重，但認為國是會議比較是用來解決政治爭議，為朝野尋找共識，但沒有辦法創造憲法，沒有辦法決定哪些行政院不副署的法案是合法，哪些不合法。

莊瑞雄表示，國是會議很適合用來化解衝突，但沒有辦法取代憲法法庭；莊瑞雄說，國是會議對於降低對立、建立互信是很好的，可是若要做憲法議題做交換，有很大的困難。

莊瑞雄也說，不同黨派都有意識到朝野之間的對立和紛爭，並表示，民進黨團對任何能讓國家更前進的方法都表示尊重。

許信良 國是會議 民進黨團 憲法法庭

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