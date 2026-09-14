副總統一年內兩度赴歐 官員：從敏感例外走向新模式

副總統蕭美琴一年內兩度順利訪問歐洲，外交官員今天表示，這顯示高層互動逐步深化，從高度敏感的「例外」發展為能夠累積的「新模式」；此次蕭副總統出訪義大利是由賴總統親自決策並召開會議、外交部統籌規劃下成行，總統支持團隊把握拓展台灣國際空間的機會。

蕭副總統繼去年赴比利時布魯塞爾、進入歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說後，今年9月再度赴歐，應歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）邀請，出席在義大利南部離島文托泰內（Ventotene）舉辦之第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。

外交官員告訴中央社，蕭副總統不到一年內兩度赴歐洲非邦交國家參與重要活動，顯示台歐高層互動正逐步深化，從高度敏感的「例外」逐漸發展為能夠累積與複製的「新模式」，也凸顯台灣與歐洲在民主價值及區域安全議題上的共同關切。

該官員表示，對於歐洲議會及歐方友人主動邀請台灣副元首出席，政府基本上抱持正面態度，但由於屬副總統出訪非邦交國，且今年4月才發生中國將飛航情報區（FIR）「武器化」、干擾賴總統出訪友邦史瓦帝尼的情況，因此從行程規劃、歐方溝通到安全應變，第一線的外交與國安團隊均格外審慎。

該官員透露，外交部接獲邀請訊息後，隨即向賴總統報告，並與蕭副總統及正副元首辦公室、國安團隊進行討論與評估。在賴總統授權外交團隊後，外交部即著手統籌，從邀請回應、行程規劃、對外協調到風險應變，與駐外單位及國安團隊共同研議。賴總統行前也親自主持行程及應變會議，指示對外互動採「客隨主便」原則，讓提出邀請的歐洲議會及歐方友人有更大的安排空間與信心。

該官員指出，此次行程籌備和進行期間，由駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉、駐義大利代表蔡允中組成駐地混編專案小組，密切掌握各項安排，從對外溝通、行程銜接到安全維護共同協調，確保訪團行程順利，也持續向賴總統回報現場情況。面對中國可能採取的干擾與施壓，賴總統要求做好完整的風險評估與應變準備。

該官員認為，這次行程充分展現總統親自統合領導、明確指示決策，外交與國安團隊做整體規劃，副總統則在適當時機拓展高層外交空間的「分進合擊」模式。面對中國壓力，政府不是自我設限，而是透過更縝密的準備，積極拓展台灣的國際參與空間。

該官員強調，面對中國持續施壓，外交部除深化與個別國家的雙邊關係，也更重視與歐洲不同國家及機構建立多層次連結，透過區域間彼此串聯，降低單一國家承受外部壓力的程度；台灣外交不只是追求一次性的「突破」，而是透過一次次實質合作，讓國際夥伴逐漸習慣台灣參與歐洲自由、民主、安全及經濟等重要議題，形成更穩定的互動關係。