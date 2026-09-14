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李明依力挺慘遭網圍剿謾罵...蔣萬安喊話：回歸理性溝通、就事論事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會。記者林麗玉／攝影

藝人李明依日前被問台北市長蔣萬安兒子交換學生一事，李明依公開表態力挺支持蔣萬安，卻慘遭網友出征，甚至湧入她社群平台留下情緒性字眼與謾罵。李對此反嗆「這不就表示，我一定說對了什麼」。蔣萬安今天也表示，不希望有任何人因表達自己看法、支持誰，就受到攻擊或網路圍剿。

台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，由於今天再度有民進黨議員開記者會質疑蔣萬安兒子的國際交換學生一事，媒體也問蔣，怎看藝人李明依公開挺蔣萬安被網友出征，就有其他網友問，藝人李烈可以公開挺蘇巧慧，李明依不能公開挺蔣萬安？

蔣萬安也喊話，台灣是民主法治的社會，不希望有任何人因為表達自己的看法、支持誰，就受到攻擊或是網路上面的圍剿。 還是希望回歸到理性的溝通，就事論事來好好的討論。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 交換學生

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