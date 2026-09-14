快訊

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 這期限前仍可兌換

聽新聞
0:00 / 0:00

總質詢最後一天...綠新潮流再打兒國際交換生案 蔣萬安回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今總質詢最後一天，將接受議會最後一組民進黨新潮流派系議員組質詢，對於今天民進黨議員簡舒培、陳賢蔚等今再批蔣萬安兒子國際交換學生一事，蔣再度重申，孩子靠自己努力追求夢想，不會因為他的爸爸媽媽是誰受到特別對待。對於外界質疑，他也就是很清楚對外說明。

台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，對於今天民進黨新潮流議員再打兒子的交換學生一事，蔣萬安說，包括他、還有教育局其實都已經清楚對外說明。

蔣重申，孩子靠自己的努力來追求自己的夢想，這樣的權利，身為爸爸媽媽都會支持，所以相關計畫、資格、徵選都有明確規範，他就是很清楚對外說明，也不會因為他的爸爸媽媽是誰，而受到特別的對待。

媒體追問，監院為什麼沒有監委可以繼續查？ 蔣萬安說，所以他說過，監察院有法定職權，它應該很清楚要怎麼行使，昨天也有前監委出來把問題點出，所以他認為，監察院就應該要對外好好的說明。

蔣萬安 新潮流 交換生 簡舒培 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

交換生案 前監委：幕僚電詢已逾權

「圍蔣救賴」又來了？卓榮泰狂酸敬老卡點數 蔣萬安曝北市這一點最強

北市某國中營養午餐肉疑臭酸已87學生腹瀉...蔣萬安：已要求暫不供餐

沒委員的監察院可進行調查？彭華幹重砲質問：是走狗還是錦衣衛

相關新聞

總質詢最後一天...綠新潮流再打兒國際交換生案 蔣萬安回應

台北市長蔣萬安今總質詢最後一天，將接受議會最後一組民進黨新潮流派系議員組質詢，對於今天民進黨議員簡舒培、陳賢蔚等今再批蔣萬安兒子國際交換學生一事，蔣再度重申，孩子靠自己努力追求夢想，不會因為他的爸爸媽媽是誰受到特別對待。對於外界質疑，他也就是很清楚對外說明。

【重磅快評】卓榮泰背叛與沈伯洋失禮 那個比較嚴重？

民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋於日前快閃訪問日本東京，在皇居周邊慢跑時被發現穿著防彈背心，並掀起軒然大波。民進黨大老沈富雄批評這是個大笑話，「中共恐怕連抓他都覺得麻煩」；但更難堪的恐怕是日本政府，繼被我方閣揆卓榮泰「背叛」後，又來了一個不會「讀空氣」的國會議員，日後不知要如何接待台灣來的客人了。

許信良建議辦國是會議 民進黨團：無法取代憲法法庭

行政院和立法院陷入憲政僵局，民進黨前主席許信良日前建議，應舉辦國是會議，民進黨立院黨團今表示，國是會議比較是用來解決政治爭議，但無法取代憲法法庭。

李明依力挺慘遭網圍剿謾罵...蔣萬安喊話：回歸理性溝通、就事論事

藝人李明依日前被問台北市長蔣萬安兒子交換學生一事，李明依公開表態力挺支持蔣萬安，卻慘遭網友出征，甚至湧入她社群平台留下情緒性字眼與謾罵。李對此反嗆「這不就表示，我一定說對了什麼」。蔣萬安今天也表示，不希望有任何人因表達自己看法、支持誰，就受到攻擊或網路圍剿。

影／赴義參加論壇返台 蕭美琴：處境再艱難也將勇敢與世界同行

副總統蕭美琴奉賴清德總統指派，應邀赴義大利文托泰內島(Ventotene)出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」（2nd European Conference of Ventotene for Freedom and Democracy）演講，在外交部長林佳龍陪同下，於今天上午結束行程返抵國門，並在桃園機場發表談話。

蕭美琴訪義返國 賴總統：走向世界是台灣人民不可剝奪的天賦權利

副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今晨在外交部長林佳龍陪同下返抵國門。賴清德總統表示，台灣是世界的一員，走向世界、和世界交朋友，本來就是台灣人民不可剝奪的天賦權利。「我們有權，也會持續爭取國際交流合作的機會，讓世界看見台灣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。