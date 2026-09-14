總質詢最後一天...綠新潮流再打兒國際交換生案 蔣萬安回應

台北市長蔣萬安今總質詢最後一天，將接受議會最後一組民進黨新潮流派系議員組質詢，對於今天民進黨議員簡舒培、陳賢蔚等今再批蔣萬安兒子國際交換學生一事，蔣再度重申，孩子靠自己努力追求夢想，不會因為他的爸爸媽媽是誰受到特別對待。對於外界質疑，他也就是很清楚對外說明。

台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，對於今天民進黨新潮流議員再打兒子的交換學生一事，蔣萬安說，包括他、還有教育局其實都已經清楚對外說明。

蔣重申，孩子靠自己的努力來追求自己的夢想，這樣的權利，身為爸爸媽媽都會支持，所以相關計畫、資格、徵選都有明確規範，他就是很清楚對外說明，也不會因為他的爸爸媽媽是誰，而受到特別的對待。

媒體追問，監院為什麼沒有監委可以繼續查？ 蔣萬安說，所以他說過，監察院有法定職權，它應該很清楚要怎麼行使，昨天也有前監委出來把問題點出，所以他認為，監察院就應該要對外好好的說明。