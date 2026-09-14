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影／赴義參加論壇返台 蕭美琴：處境再艱難也將勇敢與世界同行

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
副總統蕭美琴應邀赴義大利，出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今天上午結束行程返抵國門，並在桃園機場發表談話。圖／讀者提供
副總統蕭美琴應邀赴義大利，出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今天上午結束行程返抵國門，並在桃園機場發表談話。圖／讀者提供

副總統蕭美琴奉賴清德總統指派，應邀赴義大利文托泰內島(Ventotene)出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」（2nd European Conference of Ventotene for Freedom and Democracy）演講，在外交部長林佳龍陪同下，於今天上午結束行程返抵國門，並在桃園機場發表談話。

蕭美琴表示，義大利文托泰內是個小島，但在近代歐洲歷史上具有重要象徵意義。二戰期間，斯賓內利等反抗法西斯主義的義大利政治犯被關押、監禁在文托泰內，斯賓內利等人在被監禁期間提出的「文托泰內宣言」，啟蒙了戰後歐洲推動歐洲聯盟的聯邦主義思想。文托泰內可以說是孕育歐洲整合思想的搖籃。

斯賓內利後來成為歐洲議會議員，歐洲議會最主要的建築就是為了紀念他而命名。二戰後的80多年，歐洲從戰火蹂躪與極權統治的陰影走出，經歷漫長而艱辛的重建，一步步從分裂走向整合，建立以民主、自由、人權、法治為核心的社會。正如台灣從威權時代走向自由民主，兩者雖然歷史背景不同，卻都證明民主與自由並非從天而降，是人民持續爭取、實踐及守護的成果。

蕭美琴指出，民主國家面臨的挑戰從來沒有消失，台灣對這些挑戰並不陌生。她也在論壇中向與會的國際友人說明，台灣正承受日益升高的軍事與灰色地帶壓力，但台灣跟歐洲朋友一樣，堅持自由民主的生活方式，也致力維持區域的和平與繁榮。

她也透過此行再次感受到國際對台灣的關心，也有越來越多好朋友們願意瞭解、傾聽台灣的故事。此行最大的意義在於，台灣的聲音能夠在一個具有歷史意義的地方，讓更多人聽見，即使處境再艱難，台灣都將繼續勇敢走出與世界同行的路。

蕭美琴也透露，此行並未在出發前公佈，是為了避免不必要的干擾，確保安全、順利抵達目的地。從台灣搭機、坐車與渡船前往，共花了大約27個小時，在惡劣氣候與海象中乘風破浪一路前行。感謝長期與台灣友好的國際夥伴，尤其皮切諾副議長熱情邀約，以及一路上各友方的安排。

蕭美琴 二戰 外交部

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