林佳龍陪同副總統訪義大利 歐洲議會副議長晚宴歡迎

外交部今天表示，在賴總統指示下，部長林佳龍陪同蕭副總統出訪義大利文托泰內，除「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，也出席由歐洲議會副議長皮齊耶諾主持的晚宴，林佳龍另與歐洲議會議員阿耶就台灣可協助歐洲再工業化等議題交換意見。

外交部上午發布新聞稿指出，在總統賴清德全力支持與對歐外交政策指示下，副總統蕭美琴於11日應皮齊耶諾（Pina Picierno，另譯：皮切諾）及歐洲議會義大利辦公室主任柯拉札（Carlo Corazza）邀請，出席在義大利南部離島文托泰內（Ventotene）舉辦之第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。為確保此行順利，總統並指示林佳龍全程陪同。

外交部說明，蕭副總統在11日晚間的「從印太到地中海：為自由抵抗極權」場次中，與皮齊耶諾、義大利專欄作家暨前外交部次長維爾內帝（GianniVernetti）及義大利媒體人塔利亞（Antonio Talia）對談。現場與會者包括歐洲議會議員、理念相近國家政要、重要民主運動人士、媒體與學界代表等，約百餘人出席。

外交部表示，在對談結束後，蕭副總統偕林佳龍出席由皮齊耶諾主持的晚宴，與柯拉札、歐洲議會對英國議會夥伴關係代表團團長戈齊（Sandro Gozi，另譯：郭齊）、文托泰內市長卡布托（CarmineCaputo，另譯：卡普托）等政要互動交流。

外交部提到，林佳龍在訪義期間與皮齊耶諾互動時，特別說明擔任外交部長以來，連同這次陪同副總統訪問，總計訪問義大利3次，上次並特別訪問台商投資眾多的義大利北部工業重鎮米蘭，參訪環球晶、台泥、上銀科技等台灣企業，促進台義經貿實質關係。

外交部表示，蕭副總統與林佳龍另也在停留文托泰內期間，會晤歐洲議會復興歐洲黨團主席阿耶（Valérie Hayer），雙方就台歐均面臨的安全挑戰、經濟脅迫，與全社會韌性建構等議題交換意見。林佳龍與阿耶就台法半導體合作與台灣可協助歐洲推動再工業化等議題交換意見。

外交部說，蕭副總統並在訪問期間，參訪深具歷史意義的羅馬水道遺跡（Cisterne Romane）及考古博物館（Museo Storico Archeologico），盼增進台義間的文化交流與相互瞭解。