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蕭美琴訪義返國 賴總統：走向世界是台灣人民不可剝奪的天賦權利
副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今晨在外交部長林佳龍陪同下返抵國門。賴清德總統表示，台灣是世界的一員，走向世界、和世界交朋友，本來就是台灣人民不可剝奪的天賦權利。「我們有權，也會持續爭取國際交流合作的機會，讓世界看見台灣。」
賴總統在臉書表示，日前他指派蕭美琴率團前往義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。「今天上午，美琴順利完成任務，平安回到台灣。我要向美琴和所有參與這次任務的夥伴說：大家辛苦了，歡迎回國！」
賴總統說，義大利文托泰內島曾經關押反抗法西斯主義的政治犯，也見證他們思考戰後歐洲如何走向聯合、避免戰爭重演。
蕭美琴在這座島上，向世界分享台灣的民主歷程，以及我們面對威權威脅，依然堅持自由、守護和平的決心。
賴總統強調，台灣是世界的一員，走向世界、和世界交朋友，本來就是台灣人民不可剝奪的天賦權利。我們有權，也會持續爭取國際交流合作的機會，讓世界看見台灣。
賴總統表示，感謝歐洲議會皮齊耶諾（Pina Picierno）副議長的邀請，以及所有促成、協助此行的國際友人和理念相近夥伴；也謝謝林佳龍部長、外交部與總統府團隊。
賴總統表示，正如蕭美琴所說，自由是我們共同的語言，和平是我們共同的渴望。台灣也將善盡國際社會一員的責任，與民主夥伴並肩合作，共同維護區域和平穩定，促進全球經濟繁榮。
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