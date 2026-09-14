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蕭美琴訪義出席論壇歐盟執委會卻撤標 專家：歐盟不想破壞與北京關係

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，14日清晨在外交部長林佳龍陪同下返抵國門。總統府提供
副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，14日清晨在外交部長林佳龍陪同下返抵國門。總統府提供

副總統蕭美琴日前應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，前往義大利，已於今天清晨返台。據了解，蕭美琴此行遭到中國抗議，原本論壇應有歐盟執委會的標誌，後來因為陸方抗議而選擇撤下，有知情人士分析說，這顯示歐盟執委會不希望因為蕭美琴的訪問，破壞與北京的關係。

蕭美琴近日訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並由外交部長林佳龍陪同出席。歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）日前也在臉書歡迎蕭美琴參加，稱蕭美琴直到抵達，訪問訊息才公開，並表示，恐嚇不能幫我們決定誰能參與民主辯論，沒有誰能決定哪些聲音可以被聽到、哪些要被隱藏。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導指出，皮齊耶諾在論壇中提到說，論壇除了有歐洲議會掛名並展示標誌之外，也應該有歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的標誌，不過在中方抗議台灣出席之後，歐盟執委會選選擇撤下標誌；皮齊耶諾表示，她計畫在14日向歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出疑問，了解歐盟執委會撤下標誌的原因。

有知情人士分析說，歐盟執委會選擇撤下標誌，顯示北京當局和具有實權的歐盟執委會，不願意因為蕭美琴的秘密去訪而搞砸關係。

該人士並表示，皮齊耶諾身為歐洲議會副議長，今年是第二年舉辦這場位於義國邊陲小島的國際論壇，指她才剛脫離義國最大在野黨，政治上要走自己的路，所以若用「挺台灣」的方式取得 「勇敢對抗北京」的政治紅利，對皮齊耶諾有利，且不用承擔義國政府與中共當局關係惡化的實際成本；如果她最後成功，有機會在義國政壇持續占有一席之地。

蕭美琴 歐盟 北京

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