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提前布局！台美關稅待審 農損救助先翻倍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

台美年初簽訂貿易協定（ＡＲＴ），儘管尚未送立法院審查，明年度預算書中已有相關計畫及預算。農業部調整產業或防範措施預算近乎翻倍至七十一億元；另外，因應台灣取消美規小客車進口數量限制，交通部擬建立抽測監管機制，編列四億元預算設實驗室，正待行政院核定。

由於台美協定預計放寬多項美國輸台農產品並降低關稅，農業部在農產品受進口損害救助基金中，大幅增編明年度調整產業或防範措施計畫經費，從今年卅八億元大幅增長至七十一億元。知情官員說，即使ＡＲＴ尚未通過，但須提前因應，協助國內農業轉型、提升競爭力，減緩可能衝擊。

此外，台美協定中，台灣承諾取消美規小客車進口數量限制，交通部評估台美檢測標準不同，須建立美規車輛檢測能量。

根據預算書，明年共編列四億元辦理美規車輛檢測能量建置，含房屋建築等多種設備費，用於建立實驗室前置作業。據了解，相關計畫仍待行政院核定後才會上路。

隨著美國三○一關稅決策將近，產能過剩調查將掀牌，連帶影響ＡＲＴ是否生效，各方普遍預估結果將在九月底「川習會」前後出爐。

據推估，最終稅率不會與ＡＲＴ談妥的百分之十五不疊加相去太遠，但因台灣半導體屢被點名，加上對美出超持續擴大，在結果揭曉前，並非完全沒有變數。

儘管台灣角色被動，我方持續積極應對。據了解，由行政院副院長鄭麗君領軍的台美經貿小組，持續盤點台廠對美投資進度，此舉不僅是為掌握企業需求與協助產業全球布局，也被解讀為向美方具體展現台灣履行承諾的決心。

相關人士分析，台美已有ＡＲＴ作為基礎，加上日前台積電宣布加碼投資美國千億美元，我方履行承諾調整美國馬鈴薯、蘋果進口規範，台灣已展現合作誠意，善意累積將成談判有利條件。

不過，有執政黨人士示警，台灣在被動等待的同時，必須確保能獲取美方的承諾，避免在履行ＡＲＴ協定的期間，反遭美方突如其來的關稅「回馬槍」，陷入尷尬境地。

台美關稅 農損 預算 農業部 交通部

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