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沈伯洋訪東京與青年交流 暢談取經日本與台北願景

中央社／ 東京13日專電

投入台北市長選戰的民進黨立委沈伯洋今天晚間在東京舉辦座談會，與旅日青年交流台北市政。現場也安排輕鬆的快問快答。被問到若與台北市長蔣萬安一起吃飯會選哪家餐廳，沈伯洋笑稱自己最愛拉麵，「最好是一蘭，兩個人隔著隔板坐」，引發全場笑聲。

主辦單位表示，這場活動吸引約百餘人參加，報名資訊上線約1小時便額滿。從開放報名到活動舉辦前，幾乎每天都有人詢問是否出現取消名額，希望候補參加，顯示旅日青年對活動及相關議題高度關注。

沈伯洋在座談會上表示，此次訪日期間，他特別觀察東京的都市更新與公共空間設計。他注意到，東京將許多鐵路高架橋下方改造為商業、藝文、展覽及交流空間；反觀台北市民大道與建國高架橋下，部分空間環境昏暗、用途不明，未能充分利用。

沈伯洋認為，市民大道高架橋下方可以依照不同區段的特色，分別規劃為音樂、藝文、展覽、青年交流或特色商業空間。不過，相關規劃不能只是零星增設設施，而應與周邊街區發展及交通動線一併思考。

此外，沈伯洋上午也與友台的神戶市議員上畠寬弘前往澀谷，了解日本吸菸區的管理現況。談到東京的吸菸區規劃，他表示，公共政策必須先掌握使用者的實際分布。吸菸者不只集中在車站，也可能出現在辦公大樓、百貨公司及公務機關，若只在大型車站附近設置吸菸室，未必能滿足不同地區的實際需求。

他指出，東京部分百貨公司、公務機關及鐵路高架橋下方設有室內吸菸區。台北也應在都市更新或大型建築開發階段，就將相關設施納入整體設計，而不是事後在人行道上增設突兀的吸菸室，最終「變成一個嫌惡設施」。

在人工智慧政策方面，沈伯洋認為，AI是革命性的工具，也是台北吸引青年及科技人才的重要方向。不過，政府目前常見的做法，是要求公務員參加AI課程，不但難以解決實際工作問題，也可能增加基層人員的負擔。

他以過去在中央研究院的經驗為例指出，當統計方法日益重要時，並不是要求每位研究人員都成為統計專家，而是安排專業統計人員與研究團隊共同工作。AI導入市政及產業，也應採取相同概念。

沈伯洋因此提出「AI教練」構想，由市府安排AI專業人員進入不同局處、產業或商圈，實際了解工作流程，找出適合導入AI的環節，再將需求帶回城市級智庫開發工具。

他強調，不應等待所有公務員及業者都學會AI，而是要讓熟悉AI的人才進入現場，協助各行各業找到真正有用的應用方式。

座談會最後安排快問快答環節。面對「捷運還是摩托車」、「YouBike還是走路」等題目，沈伯洋毫不猶豫選擇捷運與YouBike；在象山與陽明山之間，他則選擇陽明山，理由是山上有自己喜歡的雞肉餐廳。被問到若能在市長辦公室擺放一種零食，他回答小泡芙，巧克力或咖啡口味都可以。

被問到如果未來當選台北市長，中國邀請他參加雙城論壇，是否敢前往，沈伯洋回答「敢去」，但強調自己主張「首都對首都」，因此交流對象應是北京。

他也開玩笑說，中國方面屆時可能會更改他的名字，把「伯」改成木字旁的「柏」，如同曾遭中國制裁的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），中文譯名一度被中國政府從「盧比奧」改為「魯比奧」一般。

當主持人追問，如果要與蔣萬安約吃飯，會選擇哪家餐廳，沈伯洋先說自己「吃什麼都可以」，隨後透露最愛吃拉麵，並笑稱：「最好是一蘭，兩個人隔著隔板坐。」幽默回答再度引發現場一陣笑聲。

沈伯洋 願景 東京 日本 蔣萬安

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