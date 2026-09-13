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北約秘書長：中國若攻台 恐要求俄國在歐洲牽制西方

中央社／ 柏林13日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特近日警告，歐洲與印太地區正日益緊密相連。他說，如果中國對台灣採取行動，北京可能會要求俄羅斯在歐洲牽制西方，使其無暇他顧。

綜合印度News18電視台報導與北約網站上的逐字稿，呂特（Mark Rutte）本月10日在德國首都柏林出席德國駐外使團首長會議時表示，歐洲與美國日益認識到台灣發生衝突可能造成的影響，將遠遠超出印度洋-太平洋地區。

呂特說：「歐洲和美國也愈來愈意識到，如果中國對台灣或第一島鏈內的任何地方採取行動，（中國國家主席）習近平會先打電話給他在這一切行動中的小夥伴，也就是莫斯科的（俄國總統）普丁（VladimirVladimirovich Putin），讓我們在這裡忙得不可開交。」

他表示，這種情況可能會讓西方在歐洲與印太這兩個戰場同時面臨「嚴重問題」。

呂特說：「換句話說，印太地區與歐洲日益緊密相連。」

北約 俄國 歐洲

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