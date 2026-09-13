翁曉玲：民眾看到憲政亂象卻保持沉默 令人憂心

國安會前秘書長蘇起昨在「總統直選卅年的回顧與前瞻」研討會上表示，台灣民主就像是「國王的新衣」：看似存在選舉與言論自由，核心卻是另一回事。國民黨立委翁曉玲也說，多數民眾雖看到亂象卻保持沉默，甚至有些人還盛讚台灣的偉大民主，讓人不禁懷疑，台灣人是願意接受一位不受制衡的強人總統嗎？

翁曉玲指出，蘇起一針見血指出，台灣民主現況是極為脆弱、甚至瀕臨崩壞。事實上，自1997年修憲後，台灣的憲政體制從原本的「雙首長制」逐漸傾向為總統制，蔡英文執政二任八年，將半總統制作成了大總統制，她的第二任期更成了「民選女皇」。

翁曉玲說，到了賴清德這任，明明是少數總統，卻還自認是國王，凡事絕不讓步，不與在野黨溝通協調，將代表民意的立法院踩在腳底下，大玩不副署、不公布法律、不依法編列預算的拙劣戲碼，擺明了就是搞獨裁、一人專政。

翁曉玲說，如同蘇起觀察，台灣民主有如國王的新衣，多數民眾雖看到亂象卻保持沉默，甚至有些人還盛讚台灣的偉大民主，讓人不禁懷疑，台灣人是願意接受一位不受制衡的強人總統嗎？要知道，在民主國家，權力若不受控制，便是獨裁的開始。

翁曉玲說，今天，台灣的民主，不僅只是如同國王新衣是淪為國際笑柄而已，而是更嚴肅的將走向獨裁專制而不自知，這是最令人擔憂的事。