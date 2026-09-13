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卓榮泰酸台北敬老卡只600點...市府回應使用範圍最廣 嗆卓助選搞政治

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台北市從今年7月起，每月的敬老卡點數從480點提高到600點，可以使用的範圍更廣，變得「更好用」。聯合報系資料照
台北市從今年7月起，每月的敬老卡點數從480點提高到600點，可以使用的範圍更廣，變得「更好用」。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰到宜蘭看長照機構，民進黨縣長參選人林國漳穿行政院政務顧問背心陪同，卓大讚林國漳提出智慧敬老卡每年1萬2000點有遠見，狂酸台北市長蔣萬安敬老卡只有600點。北市府回應，台北市敬老卡點數使用範圍全國居冠，卓院長有閒暇四處助選、教別人該怎麼湊去咬耳朵，卻對人民怨聲載道充耳不聞？從毒油案、能源問題到民生經濟，人民期待別再只搞政治、不做正事。

卓榮泰下午到宜蘭看長照機構說明新政策，致詞作球給林國漳，他說，來宜蘭路上看到很大招牌，寫林國漳65歲智慧敬老卡一年1萬2000塊，林國漳有機會遇到蔣市長時，要湊近他的耳朵跟他講句話，因為沈伯洋湊到蔣的耳朵是跟他講說，兒虐的事情你要解決，林國漳律師應該到蔣市長耳邊說，「我們宜蘭一年1萬2000，台北480啦」，現在600點。

對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，台北市敬老卡點數使用範圍是全國最廣，目前可使用12項交通運具、71處公有場館及21處市立聯合醫院門診；今年7月起每月點數提高至600點，新增關渡、萬芳醫院門診掛號費，並推出「敬老健康守護專案」，補助癌症、心血管等健檢項目，YouBike 2.0E前30分鐘也免費。

葉向媛表示，北市持續把敬老愛心卡升級為「健康生活卡」，明年上半年將提高桃園機場捷運及雙層觀光巴士補助額度，並率全國之先納入北捷攜帶自行車單程票及藍色公路，而且再擴大至藥局、超商、超市及農會等生活通路，實質回應長者需求。

葉向媛指出，從中央不做地方做的生生喝鮮奶到敬老卡加碼，台北市都是從市民實際需求出發；正如同台北首創的幸福宅與育兒減工時政策受到中央跟進，如果卓院長有心挹注長照，北市也很樂意分享經驗。

行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有遠大想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。對此，台北市政府回應，台北市敬老卡的使用範圍是全國最廣。圖／民眾提供
行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有遠大想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。對此，台北市政府回應，台北市敬老卡的使用範圍是全國最廣。圖／民眾提供

卓榮泰 敬老卡 台北

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