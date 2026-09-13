影／監察院編預算採購3輛電動車 謝龍介、黃國昌同聲：不可能通過

國民黨台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立揭牌，針對監察院以「淨零轉型無碳化」為理由，打算採購3輛電動車，謝龍介與黃國昌均表示，不可能通過這個預算，黃更質疑，現在沒有監委，電動車是想要給誰坐？民進黨立委護航得下去？

謝龍介今天下午2時30分在台南市南區新興路競選總部成立藍白聯合服務中心並與黃國昌合體揭牌，針對監察院目前沒監委，卻編列550萬來汰換新車，採購3輛電動車，謝龍介表示，現在監察院很多該查的案子不查，結果碰到藍白在野的案子，在沒有監察委員的狀況之下，還能動用私刑，我們不可能給予通過，個人一定會提案把這個預算給刪除掉。

黃國昌則說，以前監察院即使還有監委的時候，加上正副院長總共29位，可是卻有超過30輛的首長專用車，每一個監委最少一輛；納稅人給監委這麼好的待遇，這些監委是怎麼回報台灣人民的？用公務車帶寵物去美容，用公務車去看牙齒，坐公務車去按摩，這哪稱得上監委？

黃國昌認為，今天監察院在台灣名聲會這麼臭，被稱為「養老院」、「廢物院」、「酬庸院」、「打手院」，絕對不是沒有道理；結果現在還有臉要編三台電動車的錢，講一句比較直接的，編那個電動車，是想要給誰坐？立法院絕對不可能會通過這樣子的預算。

黃國昌指出，他要看看民進黨的立委，特別是台南選出來的立委，到時候在審監察院這三台電動車的預算的時候，民進黨的立委護航得下去嗎？大家拭目以待。

至於國家人權委員會116年的「業務預算」編列高達1億479萬，謝龍介指出，因為它的編制在監察院裡面，所以有一個比較特殊的狀況，在沒有監察院長、副院長，也沒有委員的狀態下，預算執行恐怕會力有不逮；我們一定會嚴格按照之前分列的執行細項，逐項的給予考核，逐項給予審查。

黃國昌則表示，國家人權委員會從成立到現在，他想要邀請所有的鄉親，去看看國家人權委員會交出來的成績單；每年上億的預算，請問交出了什麼成績單？過去這幾年，台灣的司法人權、台灣的勞動人權，當台灣人的人權被踐踏的時候，請問國家人權委員會除了護航民進黨政府，到底交了什麼成績單出來？

黃國昌說，對於捍衛台灣人的人權，交不出一張像樣的成績單，臉皮厚到敢要上億的預算；知恥近乎勇，拿鏡子照照自己，人民為什麼要給這麼高的預算？當連自己的本業都做不好的時候，台灣民眾黨立法院的黨團在這件事情上面，立場會踩得非常硬。當你連本業該做的事情都沒有做好的時候，只會伸手跟納稅人要錢，台灣民眾黨的立場是：辦不到，不可能同意。

台南市藍白聯合服務中心成立揭牌後，謝龍介、黃國昌同車遊行掃街。記者袁志豪／攝影

台南市藍白聯合服務中心成立揭牌後，謝龍介、黃國昌同車遊行掃街。記者袁志豪／攝影

台南市藍白聯合服務中心成立揭牌後，謝龍介、黃國昌同車遊行掃街。記者袁志豪／攝影

針對監察院以「淨零轉型無碳化」為理由，打算採購3輛電動車，謝龍介與黃國昌均表示，不可能通過這個預算。記者袁志豪／攝影

台南市藍白聯合服務中心成立，謝龍介、黃國昌與為國民黨、民眾黨議員參選人合影。記者袁志豪／攝影