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卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功 環境像「度假飯店」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境舒適像「度假飯店」。圖／民眾提供
行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境舒適像「度假飯店」。圖／民眾提供

行政院卓榮泰今天參訪廣慈長照社團法人附設宜蘭縣私立大安綜合長照機構，為長照住宿式機構補助新制明天上路做預告，他肯定大安綜合長照機構有四大成功之處，包括綠建築、優質服務與不老學習等，住在這裡的環境就像是住進度假飯店。

長照住宿機構補助新制9月14日明天開放申請，經評估長照等級4級以上或中度以上身心障礙者，每月補助從1萬元調高至1萬5000元，全年最高補助18萬元。卓榮泰今天到宜蘭參訪機構並預告新制申請，希望衛福部與地方政府簡化申請程序，核發的流程也能親民，按月認列、分期核發。

卓榮泰表示，廣慈長照大安綜合長照機構有四個成功，第一個成功是遠遠車子開來，就看到一棟別緻建築物，把宜蘭縣樹-台灣欒樹的綠黃紅色融入景觀，與大自然融合的成功構想；第二個成功，從109年籌建到113年啟用，五年中歷經疫情，非常有效率把這棟建築物蓋得迅速漂亮，提供非常好服務。

第三個成功，讓入住者再度學習不老精神、不老農場、不老學院；第四個成功是內部設施及提供的復健等服務完善，住進廣慈大安機構好像度假飯店，可以讓衛福部當成成功的好典範。宜蘭高齡人口老化比例21.29%，超過全國20.54%的比例，未來長照投入的還要更多。

他說，衛福部在長照2.0到3.0的過程當中花了很多經費，台灣要朝向更人性化、更文明社會走向的一個重要的指標，落實總統所說的健康台灣與均衡台灣等治國重大方向。

卓榮泰還提到改善積淹水問題，中央政府除了四年1000億協助縣市管河川，最近會核定6000億的水流域大型計畫，希望給宜蘭能夠呈現一個好的觀光的地方，好的智慧農業的地方，也跟未來整個這個北北基的首都圈「黃金廊帶」形成一個科技後花園，一個宜花東的觀光慢活城鄉的好地方。

行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境像「度假飯店」，還有下午點心。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境像「度假飯店」，還有下午點心。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境舒適像「度假飯店」。圖／取自機構官網
行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境舒適像「度假飯店」。圖／取自機構官網

行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境像「度假飯店」，還有下午點心。圖／民眾提供
行政院長卓榮泰參訪廣慈大安綜合長照機構肯定四大成功，環境像「度假飯店」，還有下午點心。圖／民眾提供

長照 卓榮泰 宜蘭

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