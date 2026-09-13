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2026國家不正常關鍵報告 辜寬敏基金會：台灣轉型正義待加強

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
辜寬敏基金會今日發布2026國家不正常關鍵報告，基金會董事長王美琇（中）、高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗（左二）、政治大學法律學系教授林佳和（右二）、世代共好協會理事長張育萌（左一）、台北藝術大學通識中心教授林瓊華（右一）。記者黃婉婷／攝影
辜寬敏基金會今日發布2026國家不正常關鍵報告，基金會董事長王美琇（中）、高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗（左二）、政治大學法律學系教授林佳和（右二）、世代共好協會理事長張育萌（左一）、台北藝術大學通識中心教授林瓊華（右一）。記者黃婉婷／攝影

辜寬敏基金會等民間團體今天發布2026國家不正常關鍵報告，細數台灣尚存的不正常現象，報告中也透過民調，盼藉由討論轉型正義政策、加強歷史教育、地方政府投入民防上等議題，思考台灣如何邁向正常國家。

今天記者會受邀出席的包括高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗、政治大學法律學系教授林佳和、世代共好協會理事長張育萌、東吳大學政治系教授陳方隅、台北藝術大學通識中心教授林瓊華。 

辜寬敏基金會董事長王美琇指出，國家不正常關鍵報告至今第三年，不正常現象時間一旦拉長，大家就慢慢習以為常，腐蝕民主根基。她以台北市長蔣萬安為例提出質疑，指歷經轉型正義反省的國家，獨裁者後代不可能敢參政，還有紀念堂正紀念獨裁者，全台更有311條中正路，「大象還在客廳內，不能視而不見」。

與會學者也批判台灣民主化進程，還存在加害者與受害者的敘事，一方面哀悼受難者，又持續用紀念堂榮耀獨裁者。林瓊華說，將中正紀念堂改為民主教育園卻不移除銅像，榮耀獨裁者與加害者，壓迫受難者，也是台灣人的恥辱，公民社會應持續施壓執政黨，拿政治意志實踐正義。

報告中提到，受訪者對於台灣在威權統治時期的相關歷史事件了解程度，在台灣民主化歷史當中的重大事件、人物、基本概念，普遍有3成、甚至4成以上的人都不認識，顯然需要對歷史補課。

另有超過7成民眾認為記憶國家暴力事件至關重要，超過6成受訪者認為處理爭議性黨產可以提升民主公平性、有助提升國際形象。

報告指出，發現真相、了解歷史是轉型正義的第一步，加強歷史教育是獲得跨黨派民意高度支持的一項政策，但這要透過學校教育及各種管道，當前障礙可能已經不是要不要把相關題材放到課綱或課本中，而是時間與比例如何分配，例如高中課程中，白色恐怖議題的教學時數可能只分配到一或兩堂課等，另外也應重視對老師的培育，都是必要基礎工作。

辜寬敏基金會董事長王美琇。記者黃婉婷／攝影
辜寬敏基金會董事長王美琇。記者黃婉婷／攝影

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