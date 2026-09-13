無監委不得發函？ 監院：幕僚接獲檢舉可依規先行查調

監察院今天表示，監院除憲法所定監察權，也是陽光四法執行機關，幕僚單位若接獲檢舉為釐清事實，可依規定發函進行查調先行程序，均屬依法行政；無論監委在任或前次出缺空窗期，均循一貫程序辦理，報導稱「無委員即不得發函」，顯屬誤解。

監察院下午透過新聞稿指出，針對近日外界對於監察委員就任前的查調先行程序、公務車輛換購以及國家人權委員會預算編列等質疑，監察院發布3點聲明並嚴正澄清。

監察院表示，第一，監察院除憲法所定監察職權外，亦為立法院三讀通過的「公職人員財產申報法」、「公職人員利益衝突迴避法」、「政治獻金法」及「遊說法」等陽光四法的法定執行機關。

監察院指出，在執行過程，幕僚單位若接獲檢舉為釐清事實，依「行政程序法」及利衝法等規定，發函進行查調先行程序，均屬依法行政。此作法符合利衝法主管機關法務部民國96年6月13日函釋意旨，無論監委在任或前次出缺空窗期，亦均循此一貫程序辦理，報導所稱「無委員即不得發函」，顯屬誤解。

監察院表示，第二，監察院計有11輛公務車將於116年5月屆滿15年法定年限，依法應予汰換。為撙節公帑並響應節能減碳國家政策，採淘汰11輛、僅換購3輛電動車緊縮方案，車輛總數實質淨減8輛，屬「汰舊換新非擴編，而是實質縮編」，符合立法院調減公務車的決議。

監察院說明，第三，國家人權委員會相關預算均依「預算法」及立法院三讀通過的「監察院國家人權委員會組織法」，本於法定職責編列，各項經費早於上半年即依行政計畫完成編擬，並經嚴格管控審查後始送立法院審議；外界媒體報導指稱「監院狂編一億搞廢死」等情節，與事實完全不符，純屬無稽之談，特此澄清以正視聽。