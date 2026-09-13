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街訪、網路民調拚選舉？ 應遵守科學SOP

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民調要符合科學SOP，還有長期調查才較有可信度！」針對近來許多街訪、網路等民調公布，學者鈕則勳受訪時指出，標準民調會有一定的抽樣數、作業流程、加權等相關統計方式，網路與街訪民調的參考性較低，民眾無需盡信；學者劉兆隆受訪時也認為，民調是否可信要看抽樣與操作方法。

2026年選舉將至，近來網路上公布多份民調，例如「桃園孫先生」YouTube頻道11日針對「竹北市長會選誰？」進行隨機街頭民調，結果國民黨吳旭智獲得26票、民進黨曾聖凱16票、民眾黨邱臣遠6票。另外，也有媒體發起台北市長網路民調，結果民進黨的沈伯洋獲得81.5%支持度，遠高於國民黨蔣萬安的17.2%。

觀察抽樣、問題與樣本數

另外，近來還有戴立安民調、美麗島電子報民調、震傳媒民調、臺灣議題研究中心民調、聯合報民調與蓋洛普民調等。民眾難免懷疑，這麼多民調公司，哪些民調是可信的？

對此，文化廣告系教授鈕則勳受訪時表示，若要可信的民調，就需要遵守SOP，例如抽樣的母體、加權等相關統計辦法，題目不可以是引導式題目，樣本數通常要超過1067個，誤差才會在3到3.5%內，也可以看這些民調是否為經常在作民調的單位發布，若有符合相關SOP的民調，基本上可信度會比較高。

只看民調操作流程

鈕則勳提醒，網路與街訪民調可能都有盲點在，例如網路民調就可能統計不到較少使用網路、或沒有填寫網路問卷習慣的長輩，母體的抽樣上就會有問題；至於街訪民調的參考價值可能更低，大多數候選人對此也不會太認真看待。

「只要符合科學方式操作的民調，都有一定可信度！」彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時也說，民調是否可信還是要看抽樣與操作方法，網路自主填答的民調並非遵循科學方法的抽樣，可信度就會比較低。另外，不分機構，只要民調進行的方式符合科學且程序嚴謹，他都認為有參考價值。


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民調 科學 鈕則勳

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