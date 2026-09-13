安倍改變日本看台灣 賴怡忠：突破民間熱官方冷成未來重點

學者賴怡忠發表演說指出，日本前首相安倍晉三提出「台灣有事，就是日本有事，也是美日同盟有事」，改變日本看待台灣的方式；不過，目前台日仍呈現「民間熱、官方冷」，未來應建立高層戰略溝通、軍事協調及第三國合作機制，將民間友好轉化為制度化的伙伴關係。

遠景基金會執行長賴怡忠今天受邀於東京發表專題演說，活動由日本台灣醫師連合主辦、全日本台灣連合會協辦，回顧台日關係如何從「最陌生的鄰居」，發展為現在「最親近的友人」。他指出，近代台日關係最重要的政策轉變，是跳脫過去的「日中台三角關係」，轉向「美日台三角關係」。

賴怡忠表示，過去日本看待台灣，經常是「透過中國來看台灣」，日本政府內部處理台灣問題的人，也多半來自熟悉中國的「China School」。台灣處理對日關係時，同樣習慣把自己放在日中台三角架構內，希望與中國競爭日本的支持。

他指出，2000年民進黨首次執政後，對日政策出現重要的「戰略創新」，將原有的「日中台」架構提升為「美日台」架構。在傳統的日中台關係中，台灣被放在日本對中政策的下層；但若轉為美日台關係，台灣就能進入日本外交最重要的美日同盟層次。

賴怡忠表示，日本外交最重要的是美日關係，其次才是日中關係。對日本及美國內部負責美日同盟的人而言，台灣是美日同盟的重要「資產」，而不是日中關係的「負債」。

他說，美日台三方在民主價值及區域安全上的方向一致，彼此沒有根本性的利益對立，因此這個三角關係能夠相互強化，也能打破台灣在日中台架構下「永遠贏不了」的循環。

賴怡忠特別提到，日本前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事，也是美日同盟有事」，是台日關係最重要的戰略轉折。這項主張把台灣安全、日本安全與美日同盟直接連結，並逐漸成為日本政壇討論台海情勢的重要基礎。

他形容，「台灣有事、日本有事、美日同盟有事，甚至是世界有事」，是安倍留給台日關係、日本、美國乃至世界「無與倫比」的戰略遺產。

賴怡忠也以台積電赴熊本投資為例，說明台日經濟關係正在發生結構性改變。

他表示，過去台日產業關係多由日本扮演領先角色，台灣、韓國、香港與新加坡跟在日本後面發展。但台積電投資熊本的意義不同，「過去日本是大哥，台灣是小弟。現在不是說台灣變成大哥，而是台灣成長了，也有一些地方做得不錯。不只是日本提攜我們，我們也有辦法幫助日本。」

不過，賴怡忠也指出，目前台日關係仍存在「民間熱、官方冷」的落差。雙方民眾互有好感，災害援助、觀光及文化交流十分密切，但政府之間的安全與戰略合作仍受到限制。

他指出，台日官方互動不應只在需要解決具體事情時才進行。溝通本身就很重要，雙方平時就應了解彼此準備做什麼、如何判斷區域情勢，而不是將每一次會面都當成高度政治化的事件。

對於日本民眾不願捲入台海戰爭的心理，賴怡忠表示可以理解。日本二戰後從未直接參與戰爭，任何人面對可能發生的衝突都會感到疑慮，因此更需要台日民間展開溝通。

展望未來，賴怡忠建議，台日除了推動第三國合作及台美日合作制度化，也應為雙方關係設定明確、可衡量的共同目標。例如，台灣赴日旅客達到400萬人次後，日本來台旅客是否也能朝400萬人次邁進；雙向投資要達到什麼規模；台積電投資日本後，雙方的科學研究及先進科技合作又要發展到什麼程度。

賴怡忠表示，台灣過去常覺得自己對日本是「單相思」，很煩惱日本會不會變心，「現在應該不用那麼擔心。接下來要思考的是，雙方怎麼變得更平等。」