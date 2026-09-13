行政院選擇性副署 只是權謀考量？

「行政院此次決定副署，應該是因為《無人載具條例》比較符合政府對外擴大軍購的需求！」針對行政院長卓榮泰副署無人機法案，學者李鎨澂受訪時說，但此與同樣增加預算支出的法律案，未來帳戶與軍人加薪就選擇不副署、不執行，邏輯完全矛盾，恐讓民主政治權力制衡的天平遭嚴重破壞。

行政院11日由秘書長張惇涵宣布院長副署立法院藍白通過的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，但同時強調但社會各界對這項法案的疑慮，不會因為副署就消失。對此，民眾黨立委洪毓祥表示，政院先前已有8項三讀的法案選擇不副署，如今無人載具條例卻能放行，「副署標準難道全憑行政院長卓榮泰的個人好惡？」，在野質疑這是「選擇性副署」。

我國本就選擇性副署

對此，彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時表示，由於國會不敢倒閣，因此行政院才能透過拒絕副署表達對國會法案不接受的立場，若接受就會副署。他強調，《憲法》對於法律案、預算案、條約案、宣戰等都是明文分開列舉的，因此行政院長對這些案是否副署也是分開處理，而非像美國一樣的統包覆議，「我國本來就是選擇性副署」。

劉兆隆指出，副署權是內閣制基於虛位元首存在的制度，但以我國體制來說，行政院長不可能制衡總統；他認為若持續實踐副署權，而國會又不敢倒閣，就會形成新的憲政慣例：只要朝小野大，基本上就容易陷入憲政僵局，且行政院不副署的背後是總統的支持，這會更加強化行政院長與總統綁定，更凸顯半總統制中以總統為主導的「總統議會制」。

不副署邏輯矛盾

但東吳法律系講師李鎨澂受訪時直言，行政院是否副署就是自己權力的考量，因為不副署的法案中，也有跟這次《無人載具條例》一樣，立法增加預算支出的法案（《臺灣兒少成長及未來帳戶條例》），但這次卻副署通過。他推測有可能是因為無人機法案比較符合政府擴大軍購支出的用意，所以勉為副署。

「擴大軍事開支不應該只有硬體！」李鎨澂指出，包括軟體的軍人加薪也應該要做，但如今行政院雖有副署，卻不執行相關法案，這也凸顯行政院是否副署的邏輯矛盾，而法律與憲政秩序最可貴的就是「可預測性」，若沒人知道行政院副署的標準，分權制衡的機制就形同遭破壞殆盡。

立法院難倒閣8次

李鎨澂分析，行政院會主張立法院可以倒閣，但倒閣改選成本高昂，因此在憲政上朝野都非常謹慎發動，「行政院短時間內可以不副署8次，但立法院可以在同時間內倒閣8次嗎？」

他指出，不副署就會導致行政立法制衡方式不對等，基本上就落入了「行政專斷獨裁」的境界，開創我國憲政發展的惡例。

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