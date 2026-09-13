許宇甄批賴總統腦子只剩選舉與戰爭 酸根本是「澤倫斯賴」

行政院多次以不副署阻擋立法院三讀法案，引發憲政爭議。國民黨團書記長許宇甄今天批賴清德總統別滿腦子只剩選舉與戰爭，指台灣不需要把政治生命押在對抗與戰爭上的「澤倫斯賴」，呼籲賴總統立即邀集朝野政黨領袖及各界代表召開國是會議，正面處理行政、立法僵局。

許宇甄指出，前行政院長江宜樺已公開警告，立法院三讀法案經覆議失敗後，行政院依憲政制度即應接受國會決議；民進黨前主席許信良也認為，行政院既然向國會負責，就沒有理由以副署權否決國會，並主張召開國是會議化解僵局。這已非單純的藍綠之爭，而是國家制度發出警訊。

許宇甄質疑，行政院長卓榮泰一方面宣稱自己是「憲政守門員」，面對無人載具條例卻又選擇副署。同樣經立法院三讀，也同樣涉及行政院反對的政策與預算，究竟哪一部法律可以公布、哪一部可以被封殺，難道只看賴政府高不高興？若憲法可以挑著遵守、法律可以選擇執行，台灣還剩下什麼法治？

許宇甄批評，賴清德執政後把太多心力放在「鬥」，對內鬥國會、鬥在野黨，不斷激化朝野；對外則持續堆高戰爭語言與安全焦慮。國家元首應降低衝突、凝聚共識、避免戰爭，而非把社會裂痕撕得更深，再將人民的不安變成政治動員。

許宇甄強調，總統的高度，在於願意把立場不同的人帶到同一張桌子上。賴清德應停止政治對抗，邀集朝野共同面對憲政僵局、國防安全、兩岸和平、能源及財政等重大問題。台灣人民要的是安居樂業，不是天天準備戰爭；要的是總統化解危機，而非製造危機。