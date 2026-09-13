國會助理憂價值判斷外包AI 學者提醒留意中國內容

立委辦公室使用AI輔助日常工作已是現在進行式，立委助理憂心人工智慧（AI）讓政治工作者的價值判斷也一併外包；學者提醒，必須學會使用AI的正確方法，輸入的資料品質不佳或使用中國內容，恐將影響AI所生成的產品品質。

對於不少立委辦公室開始使用AI撰寫致詞稿、做圖卡與簡報。一位立委辦公室主任表示，他自己也會使用AI，且AI在資料整理、法規分析及觀點模擬上，確實有很大幫助；但政治終究不是單純判斷一件事「可不可行、合不合法」，而是要在不同選擇之間作出價值判斷。

這位主任指出，從人工生殖、安樂死、死刑及鞭刑，到對弱勢的支持，最終都是回到「社會應該如何共同追求良好生活的價值」；AI雖能夠應對各種語境與需求來生成答案，卻無法真正代替人們回答，更無法替社會決定：「我們想共同過什麼樣的生活，又願意如何對待弱勢。」

「如果人沒有自己的倫理價值立場，要怎麼談民主？」這位主任認為，面對公共議題，如果不再自己思考、選擇立場，甚至不必為觀點負責，就只是讓AI配合不同對象「見人說人話、見鬼說鬼話」，那就不是政治判斷，只是沒有信念的語言加工。

立院鄭姓助理指出，AI儼然成為「當代新神」，人們不僅凡事問AI，甚至還把AI給的回應、當成某種權威性資訊。基於此，他認為在AI科技蓬勃發展的時代裡，人文素養及批判性思考反而變得格外重要，對開發者及使用者皆然。

台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，AI已是新時代的工具，未來的工作都會使用AI，基本上無法逃避或迴避，但須認清AI不是要做所有事情，國會助理或是政治從業人員仍需要有專業知識，以及學會如何使用AI的正確方法。

何澄輝說明，AI所使用的大語言模型、母本，都會影響AI最終的產出內容，如果資料品質不佳或是使用中國內容，都有可能讓AI的產出發生問題；使用AI時若擔心被中國資料影響成果，就需要在使用前就給AI下指令，排除中國資訊與資源，這也牽涉到在使用AI前，就應先學習如何操作AI的原因。