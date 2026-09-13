AI進國會 助理指需避開AI幻覺、憂績效主義加劇

人工智慧（AI）浪潮席捲各產業，不少立委辦公室開始利用AI寫致詞稿、做圖卡與簡報。國會助理認為，AI使用者的自身知識量及工作純熟度必須要更高，才能揪出錯誤概念並避開「AI幻覺」，且AI也恐讓立院的績效主義更變本加厲。

立法院國會助理日常工作除了常見的時事議題政治攻防，更多是協助立委擬定質詢稿、討論處理法案、審查預算、民眾陳情接見以及活動致詞等，事情五花八門、繁瑣程度外人難以想像。

甫進立法院委員辦公室任職的白姓助理坦言，原本自己對使用AI頗為抗拒，但因為立委每天都要面對緊鑼密鼓的採訪、質詢行程，單靠自己採用傳統的閱讀、撰寫文稿等方式，工作根本做不完，最終不得不選擇AI協助。

另一位陳姓國會助理分享，當收到厚厚好幾本預算書後，倘若真的沒有時間能逐一查看，現也只能將預算檔案直接丟給AI，讓AI來協助核對預算編寫是否合理，並由AI針對自己委員所關注議題，直接產出預算刪凍案、再稍作修改，甚而部分助理處理法案時，也會如法炮製。

正因AI成為解決委員辦公室日常瑣事的好幫手，不少立委辦公室已普遍使用AI來潤飾新聞稿、製作文宣圖卡以及質詢簡報，更有立委會帶頭研究AI使用方式，不定期與助理分享網路上的專業資源，或辦公室揪團一起訂閱家庭方案。

另一位鄭姓助理指出，AI在工作中的運用是不可逆趨勢，就好比當初網路的流行，但比起網路，使用AI作為輔助工作時，自身所需的知識量以及對工作的純熟度，實際上要高出非常多；他強調，要留意「AI幻覺」，AI常「一本正經、不懂裝懂」，如果使用者根本不熟悉自己詢問的議題，便無法揪出AI給的錯誤概念。

另一名游姓助理也認同，AI可以快速協助搜尋更廣泛的資料，卻也需要花大量時間做事實查核。例如他曾協助陳情民眾查找可能的協助資源，卻發現AI回答的資源有超過一半根本不存在；且AI幫忙撰寫立委致詞稿時，也可能發生誤抓另一場活動重點，導致講稿嚴重偏離主題。

游姓助理認為，AI使用起來非常方便，對瑣碎事務可提供非常大的幫助，但他還是期許自己可以親自閱讀上百頁的政府計畫，「因為這樣才能實際上知道，自己在面對甚麼東西」。然而現實卻是，為了在時效內達成工作KPI，還是只能靠AI幫忙。

「立法院是講求績效的地方，而AI會讓績效主義更變本加厲」，白姓助理認為，正因為每位立委都在積極衝高預算案、法案的提案量，才讓AI工具有機可乘，幫助理省去逐字逐句細細研究的時間，在短時間內快速達到案量KPI，進一步導致惡性循環。