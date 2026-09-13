無人機條例行政院決定副署 黃國昌批卓榮泰自打臉

針對行政院日前決定副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，民眾黨主席黃國昌今上午表示，這更證實過去民進黨政府拒絕公告及副署，根本站不住腳。

民眾黨台南市永康區市議員提名人林乃立今上午成立競選總部，黃國昌等人到場助選，會前黃國昌受訪針對行政院日前決定副署立法院三讀的無人機條例回應。

黃國昌拉高分貝說，立法院三讀通過的法案，總統本就應公告，行政院要副署，這是正常不過的事啊。過去卓榮泰跟賴清德用各種奇奇怪怪的理由，拒絕公布國會三讀通過的法案，這根本是毀憲亂政，這次無人機條例決定要副署、公告，更證實民進黨過去根本站不住腳，卓榮泰簡直是自打臉。

黃國昌說，民進黨公不公告副不副署法案其實只有一個標準：就是賴清德喜不喜歡啊！行政部門可以選擇性公告法令，天底下沒有如此荒謬的事；即使連美國智庫的學者都看不下去，都認為是違憲，難不成這些美國智庫的學者都是中共的同路人嗎？