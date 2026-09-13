影／監院專員致電市府查交換生案遭質疑越權 蔣萬安：應清楚對外說明

台北市長蔣萬安今天上午出席2026關渡國際自然藝術季開幕式，會前受訪時針對監察院專員日前致電台北市政府了解其長子國際交換學生案，遭前監委質疑是否有越權一事回應表示，監察院有法定職權，應該要了解如何行使，「今天前監委都出來指出問題，那我認為監察院就應該要好好清楚地對外說明。」

民進黨近期持續追打蔣萬安長子獲選國際交換學生一事，監察院日前也致電市府了解案情，引發外界對監察院介入方式的討論。蔣萬安重申，自己先前已表達立場，認為監察院既有法定職權，就應該清楚知道如何依法行使。蔣萬安強調，「我的態度就是很堅持、很堅定，君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」他表示，相關程序及市府立場都已說明，對於監察院後續如何處理，則應由監察院對外說明。

對於民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出訪日本體驗運動驛站時，被發現穿著防彈背心慢跑，被問及是否可能代表中國已對政治人物施壓，蔣萬安表示：「台北很安全，日本也很安全，但我尊重每個人的考量跟評估。」

蔣萬安今天上午出席2026關渡國際自然藝術季開幕式，市府表示，「關渡自然公園環境教育推廣計畫」榮獲濕地標章評鑑特殊貢獻獎，展現市府與管理處長期投入生態教育的成果。今年藝術季以「神話棲地：濕地上的眾神絮語」為年度主題，透過藝術家駐村創作，並與關渡宮合作展出，搭配系列活動及講座，展期至12月31日，邀請民眾走進自然場域，以不同角度認識土地與自然。

台北市長蔣萬安（右三）上午出席2026關渡國際自然藝術季開幕式，參觀以「神話棲地：濕地上的眾神絮語」為年度主題，藝術家駐村創作的作品。記者蘇健忠／攝影