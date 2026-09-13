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經部喊話立院支持追加預算 李彥秀：納稅錢不應補貼錯誤能源政策

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報資料照

中油公司昨天宣布結束連六凍漲，汽、柴油價格明天（14日）起每公升各調漲0.7元及0.6元，經濟部呼籲，立法院支持追加預算撥補國營事業。國民黨立委李彥秀今天說，政府的責任就是維持物價平穩，避免進一步引發通膨；至於追加預算，李認為行政院應用道理爭取立院支持，而非用人民納稅錢補貼錯誤能源政策

李彥秀指出，8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.04％，已連續4個月超過2％的通膨警戒線，核心CPI年增率更來到2.3％，特別是外食費用年增率達到3.17％，創下8個月來最高漲幅。面對中東戰事短期危機升高，政府的責任就是維持物價平穩，彈性運用短期油價、電價凍漲與緩漲機制，避免進一步引發通膨，若通膨失控，對中下階層民眾來說更是雪上加霜，危及基本生活所需。

李彥秀指出，緩漲、凍漲以及調降貨物稅等油價平穩機制，是政府面對原油價格飆漲最直接的手段，但加強能源安全與儲備管理，長期轉型對策，以政策誘因鼓勵民眾主動節能搭乘大眾交通工具的作法，政府作的遠遠不足，也是嚴重失職。

李彥秀說，短期國際原油以及天然氣價格的動盪，原本就有「短期」凍漲與緩漲的調節機制，立法院預算審查是從預算分配檢視長期能源政策及執行面，追加預算中1809億元撥補國營事業，行政院就應該用「道理」以及「改進措施」爭取立法院支持，而不是用人民的納稅錢補貼政府長期錯誤的能源政策。

補貼 追加預算 李彥秀 能源政策 中油公司

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