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北市警偵防車遭毒販掌握是「柯政」惹禍 柯文哲：難道全不公開透明？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天出席民眾黨在台北市議會舉辦的鐳射對戰賽，談到竹北藍白合破局是否影響其他縣市選情，他表示，現在是要防止外溢效應，點名新北、高雄、宜蘭可能受到波及，呼籲藍白陣營不能等閒視之。記者余承翰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天出席民眾黨在台北市議會舉辦的鐳射對戰賽，談到竹北藍白合破局是否影響其他縣市選情，他表示，現在是要防止外溢效應，點名新北、高雄、宜蘭可能受到波及，呼籲藍白陣營不能等閒視之。記者余承翰／攝影

北市某分局刑事偵查隊遭爆料近日偵蒐毒品犯罪行蹤經常被發現，後來追查主因是被毒販掌握偵防車資料，而車輛資訊則是台北市前市長柯文哲要求需在預算書列出來，引發熱議。柯今表示，該問題可以討論如何取得平衡，但政治公開透明是政治文化，「難不成要全部拿掉？」

媒體報導，北市某分局刑事偵查隊，過去在偵蒐毒品犯罪時發現行跡被毒販及早查知，導致查緝工作難度大增，甚至多次破功，更一度以為有「內鬼」洩密，後來才知是柯文哲擔任市長八年期間，要求應該被隱蔽車籍資料的偵防車，必須在預算白皮書中詳列出來，只要列出特殊搜索條件，就可網蒐到包括車號在內的所有偵防車資料。

柯文哲說，偵防車型號都差不多固定，歹徒其實都知道，但公開透明還是一個政治文化，「是要把這種公開透明制度全部拿掉嗎？」他認為，該問題可以討論公開透明跟實際運作當中能不能再取得一個新的平衡。

至於柯文哲妻子陳佩琪提到求職因政治立場碰壁像是政治刺蝟一樣，柯文哲緩頰理解表示，受僱於人雇主一定不希望惹麻煩，除非自己開診所，但對小兒科醫生來講，過了65歲生日就要強制要退休，但醫術也不會突然退步，邏輯上並不合理，先前民眾黨前立委吳春城「壯促法」通過後，政府應加速執行，現在的人平均壽命都延長到81歲，若65歲就要強制退休還要再找工作重新適應真的滿麻煩。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天出席民眾黨在台北市議會舉辦的鐳射對戰賽，談到竹北藍白合破局是否影響其他縣市選情，他表示，現在是要防止外溢效應，點名新北、高雄、宜蘭可能受到波及，呼籲藍白陣營不能等閒視之。記者余承翰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天出席民眾黨在台北市議會舉辦的鐳射對戰賽，談到竹北藍白合破局是否影響其他縣市選情，他表示，現在是要防止外溢效應，點名新北、高雄、宜蘭可能受到波及，呼籲藍白陣營不能等閒視之。記者余承翰／攝影

柯文哲 北市 內鬼 毒品 犯罪

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