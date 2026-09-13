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監院幕僚電詢已逾權…前監委也說話了 蔣萬安：監院應好好對外說明

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午2026關渡國際自然藝術季開幕式。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午2026關渡國際自然藝術季開幕式。記者林麗玉／攝影

民進黨猛打台北市長蔣萬安兒子國際交換生事件，監察院專員日前致電市府了解案情，引發外界質疑，現也有前監委質疑越權？蔣今受訪表示，他之前就說過，監察院有法定職權，它 (監院)應該要了解、而且很清楚如何行使。今天前監委都出來指出問題，那我認為監察院就應該要好好清楚的對外說明。

蔣萬安重申，「我的態度就是很堅持很堅定君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

對於監察院由專員打電話到北市府了解蔣萬安兒子交換學生一事，由於目前監院無監委，引發越權質疑。前監委王美玉表示，監察院用修改內規來覆蓋監委核心執掌的調查權，形同在人事空窗期，就已經在行使監委部分職權；前監委仉桂美也認為監察院的解釋說不通，不能因為現在沒監委，就由幕僚單位越俎代庖。

蔣萬安今天上午2026關渡國際自然藝術季開幕式，也被問及此事看法，蔣萬安說，今天前監委都出來指出問題，那我認為監察院就應該要好好清楚的對外說明。

蔣萬安 監院 監委

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