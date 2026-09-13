紐約遊行立委僑胞喊UN for Taiwan 友邦官員現身挺

美東地區台僑、立委及民團今天參加在紐約舉行的台灣入聯大遊行，高喊UN for Taiwan（台灣入聯）與Keep TaiwanFree（守護台灣自由）等口號，引起街頭民眾注意，紛紛拿起手機拍攝；友邦馬紹爾群島駐聯官員也現身挺台加入聯合國。

第81屆聯合國大會8日在紐約聯合國總部開議，來自紐約、波士頓及華府的台僑團體依照往例，今天下午參加在紐約曼哈頓市中心舉行的台灣入聯遊行活動，不少人攜家帶眷參與。

遊行隊伍由民進黨立委王義川、台灣聯合國協進會理事長史書華等人領軍，行經中國駐紐約總領事館，沿著人潮洶湧的42街前進，經過時報廣場（TimesSquare）、布萊恩公園（Bryant Park）後，抵達終點紐約公共圖書館前的廣場。

遊行隊伍高喊UN for Taiwan（台灣入聯）和KeepTaiwan Free（守護台灣自由）等口號，沿途吸引不少路人駐足用手機捕捉遊行畫面。

王義川接受中央社記者訪問表示，台灣入聯遊行每年都舉辦，到聯合國周邊表達台灣的心聲。他發現，當遊行隊伍高喊UN for Taiwan時，路上許多外國人都拿起手機拍照、錄影或向遊行隊伍比讚，這是宣傳台灣很好的機會。

他指出，台灣是世界的一份子，正在世界舞台上發光發熱，尤其是半導體、科技業備受全球矚目。希望入聯遊行持續舉辦，「聯合國會員國應該都會聽到我們的聲音，我們就有機會真的有一天以台灣名義加入聯合國」。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強在遊行終點致詞表示，今年聯合國大會強調「普惠全民」（Deliver for All），但聯合國並未向台灣兌現任何承諾，「這就是我們聚集在此的原因，我們要呼籲聯合國讓台灣參與聯合國體系」。

馬紹爾群島駐聯合國常代席爾克（John Silk）也現身力挺台灣。他向遊行民眾表示，希望在馬紹爾等國家的支持下，有一天將實現「你們的目標、我的目標、馬紹爾群島政府的目標及全球的目標，讓你們以聯合國成員身分出席聯合國會議」。

史書華接受記者訪問表示，聯合國協進會過去多年來一直希望台灣能加入聯合國、世界衛生組織（WHO）等，但今年修改章程，將目標改為加入國際組織。

「我們現在的目標更廣泛」，史書華解釋，希望台灣能加入任何國際組織，不論在歐盟、美國或日本，只要是一些關係友好的組織，都可以加入，進行不同交流。

今年聯合國大會主題為「恢復信任、應對轉型：一個普惠全民的聯合國」（Restoring trust, managingtransformation: A United Nations that delivers for all）。

駐紐約辦事處於聯大開議期間舉辦周邊活動及在地文宣，由王義川、國民黨立委葉元之、民眾黨立委蔡春綢組成的跨黨派視導團，今天上午與李志強、貝里斯駐聯官員威廉斯（Kenrick Williams）齊聚時報廣場的達菲廣場（Father Duffy Square）前宣布活動起跑，並以行動宣傳車與計程車為背景高喊今年推案標語Chip in with Taiwan：Deliver for All（和台灣一起拚：普惠全民）。

駐紐約辦事處表示，駐處自9月7日起租用位於紐約時報廣場人潮最密集之TKTS半價票亭及達菲廣場旁的大型LED電子看板，刊登15秒的動畫廣告。7日起也在紐約中城街頭的公車亭與書報攤刊登今年聯大文宣主視覺動畫及標語；10日起具紐約特色的計程車進入中城區後也會播放動畫短片廣告，並在12日藉由行動宣傳車搭配民僑團遊行。