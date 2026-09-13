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中國抗議蕭美琴訪問 義外長：未聯繫北京、挺維持現狀
副總統蕭美琴應邀到義大利發表演說，中國外交部揚言向義國與歐盟提出嚴重抗議。義國外長塔加尼今天表示，針對此事，和北京政府「沒有任何聯繫」，義大利雖遵行一中政策，但也同時支持維持區域現狀。
蕭美琴昨晚應歐洲議會副議長皮齊耶諾（PinaPicierno）邀請，到義大利小島文托泰內（Ventotene），參與「文托泰內歐洲自由與民主論壇」並發表演說。義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）雖未親臨會議現場，但他今天以遠端視訊方式參加會議。
根據安莎通訊社（ANSA）等多家義媒報導，對於蕭美琴應邀與會，中國外交部向歐盟、義大利政府提出嚴正抗議一事，塔加尼回應表示，「針對此事，我們跟北京政府沒有任何接觸。」眾所皆知中國反對與台灣的任何接觸。
塔加尼補充，「我們遵循一個中國政策（One Chinapolicy），但我們也支持維持該地區的現狀。這是義大利政府高度平衡且極為嚴肅的立場。」
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