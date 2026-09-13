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川普管不到司法與媒體 蘇起：台灣通通可以

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣總統根本就是『民選國王』！」前國安會祕書長蘇起12日在研討會上直言，1997年李登輝修憲使台灣總統成為「民選國王」，在前總統蔡英文及總統賴清德擔任時甚至超越「競爭式威權制」；若美國總統川普知道都會非常羨慕，因為他管不到美國的司法媒體，但台灣總統可以。

台灣進入競爭威權

馬英九時代的國安會祕書長蘇起12日在「總統直選30年研討會」上講評史丹佛大學政治及社會學教授戴雅門、哈佛大學政府系教授列維茨基與英國牛津大學教授懷特黑德談「民主」的論文指出，台灣的政治制度從李登輝主導的1997年修憲以來，就不是西方所說的「競爭式民主制」，而是「民選國王制」，或者是川普2.0的「競爭式威權制」。

「台灣的『民選國王制』在蔡英文及賴清德擔任總統時甚至超越『競爭式威權制』！」蘇起說，如果川普知道，他都會非常羨慕，因為他管不到美國的司法及媒體，而台灣的總統可以。以下幾點可以看出台灣的總統是「民選國王」而不是一般民主國家的「總統」：

740天不開記者會

1.1997修憲後，中華民國總統可以隨意任命及撤換行政院長，不需任何機關同意。1997 以前不行，需立法院同意。

2. 他可以隨意任命及撤換部長，不需行政院長副署，也不需立法院同意，以前不行。美國也不行（需國會同意）。

3. 他可以任命司法、監察與考試院長，需立法院同意，但不需行政院長副署。

4. 他不必去立法院報告，僅由行政院長去。結果全民關心的兩岸國防外交議題永遠只得到行政院長的實問虛答。在內閣制國家，甚至韓國，這是常態。

5. 他不必開記者會也不須接受媒體專訪。蔡英文曾 740天不開記者會。她也只接受國際媒體專訪，不接受國內專訪。絕對是世界民主國家的罕例。

掌握所有獨立機關

6.他掌握所有獨立機關，如司法院、中選會，監察院、NCC等。如果人選在立法院沒通過，就改用「代理」，甚至人數不足（如憲法法庭）仍然開會。

7.公投結果如不利就沒收，拒不執行，如 2018的多項公投。其中「同性婚」甚至藉由中選會換新主委、司法院做有利解釋、再加上立法院修法，最後實現「同性婚」，違反公投的直接民意。

8.總之，制度上已經沒有可以制衡總統的力量。行政院是幕僚；其他四院、獨立機關、媒體、公投都不能制衡總統。總統大人有權無責，只須面對四年一次的大選。所以川普一定羨慕死了！

綠恐落選就有弊案？

沒有制衡，言論自由就是假的，像沒有牙齒的嘴巴。

更讓人心寒的是每四年一次的大選，只要民進黨可能落選，就會有弊案。2004的槍擊案是個顯例。2020的「王立強」案也記憶猶新。等蔡英文八年任期快結束（2023.10），該案才被宣判是假的，被扣押四年的向心夫婦才無罪釋放。這是什麼司法？什麼公平選舉？

簡單的說，台灣在國際享譽幾十年的民主，其實在總統直選的第二年（1997）就已經被「民主先生」李登輝扭曲了至今。國際社會（包括學術界）評估全球民主倒退時，應該算上台灣。

「民主制衡」礙事？

第二點個人想法是，外國人看不清楚台灣吵鬧的民主也就罷了，為什麼台灣自己也認為自己是「民主」呢？最大的原因是台灣最近30年不斷茁壯的「台灣民族主義」。現在63 %的人自認「只是台灣人」，60 %支持台灣「獨立」（25 %硬獨，35 %軟獨）。正常民主國家的公民選的是「政府」，但懷抱「台灣民族主義」的人卻覺得他們在選「國家」。

蘇起說，目標既然如此偉大，一，就需要一個強而有力的總統來推動。「民主制衡」太礙事，沒有當然最好。二，也不必太計較他是不是違反一般民主原則，搞選舉弊案都無所謂，只要贏就好。另外，因為中共越來越強大，台灣的對抗實力越來越薄弱，所以「民主」還可以拿來做為拉攏美國、對抗中共的工具。

既然如此，明知台灣民主只是門面，是假的，也要裝著沒看到。這個深層思想讓台灣大部分人雖然看到台灣越來越不民主，卻願意假裝沒看到。畢竟「民主」是實現更大目標的工具。

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