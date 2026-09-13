沒監委仍編預算550萬元買車 藍委喊刪

在去年爆出監委濫用公務車爭議後，監察院在明年度預算中，編列五百五十萬元採購三輛新電動車。國民黨立委李彥秀表示，現在監院無監委，未來也極有可能實質凍院，在新監委未產生前，不宜再花費鉅額人民納稅錢購置新車養蚊子，相關經費應該減列或凍結。

根據監院明年度預算書，監院現有首長專用車、副首長專用車、小客車等各式公務車共計卅五輛，其中有十一輛小客車使用年限將在明年五月到期報廢，監院以「落實二零五〇淨零轉型政策、推動運具電動化及無碳化」為由，預計將其中三輛汰換為電動車。

李彥秀指出，公務機關逐年編列預算汰換老舊公務車有其必要，但是監察院人事處於空窗期，未來也極有可能實質凍院，她主張暫緩編列購車經費。此外，應重新檢討監察院公務車配置的合理性。

除公務車預算外，明年度「國家人權委員會」預算編列也遭檢討。監察院明年在國家人權業務編列一點四億餘元，其他包括議事業務、調查巡查業務編列、財產申報業務合計也編列破億元預算。

國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，憲法賦予監察院核心職權相關的「議事、調查巡察及財產申報」，加總才四四一二萬餘元，國家人權業務竟是二倍以上，這筆預算到底是保障人權，還是養肥貓？