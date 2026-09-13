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新聞眼／監院自毀公信力 還缺敏感度

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

監察院近期有數件「可能合法但社會觀感不佳」事件，從沒監委卻能啟動調查「台北市長蔣萬安之子交換生案」，到監院恐遭實質凍結下，明年度仍編列五百多萬元汰換公務車，監察院公信力受質疑已動輒得咎，卻依然毫無敏感度。

監院目前處於沒有監察委員在任的人事空窗期，糾正、彈劾、通過調查報告等核心職權自然是無法行使，但能否「先行搜集資料」卻有其灰色地帶；監院固然搬出法條強調一切依法行政，但光是如何判斷哪個案子需要搜集資料，本身就是高度政治問題，由文官系統代行，實不合理。

最顯而易見的質疑就是，若蔣萬安之子事件涉及利益迴避，需要先行搜集資料，那正在競選新北市長的民進黨參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的公司申請政府補助時，同樣未揭露與其父、行政院前院長蘇貞昌之關係，也有涉及利益迴避問題，為何監院就沒先行搜集資料？蔣、蘇兩人都正在備戰年底縣市長選戰，監院雙重標準自然惹來選擇性辦案、介入選舉的批評。

民進黨政府執政以來，監院對疫苗案、超思雞蛋案等社會矚目案件，都輕輕放下，通過彈劾的中央級別政務官更是屈指可數；如今會落得任何一點動作都被外界放大檢視，根源還是在自毀公信力。

編預算添購公務車爭議也是如此，若監委各個發揮獨立辦案精神、整飭官箴不分藍綠，一個憲政機關報廢了十一輛舊車，只添購了三輛新車，本該無可厚非；問題就出在監院效能不彰，連該不該廢院都被討論了，在沒監委時仍要買新車，民眾作何感想？

立院前陣子審議年度總預算期間，在野黨立委堅持要刪減監院預算，主要理由之一正是監院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來明年度監院預算也有嚴加把關必要；新一屆監院人事案同意權投票在即，要重建監院公信力，恐怕還得從嚴審監委名單做起。

監院 蔣萬安 監察院

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