「台灣民主就像國王新衣」蘇起：看似存在 核心是另一回事

今年是總統直選30周年，國安會前秘書長蘇起表示，台灣的民主就像是「國王的新衣」：看似存在、但核心卻是另一回事。他並強調，台灣面臨中共崛起的外在挑戰，當權者卻還認為自己是國王，凡事絕不讓步、不見在野領袖，立法院也不協調，令人擔憂。

蘇起今天出席「總統直選30年的回顧與前瞻」學術研討會，他指出，台灣在1996年實現總統直選，不過人們對於台灣民主的理解也存在巨大的迷思，他認為台灣的民主就像是「國王的新衣」，看似存在、但其實不然，表面上台灣確實有選舉、言論自由，但核心卻是另一回事。

他認為，關鍵的轉捩點在1997年修憲，台灣的體制從原本的「雙首長制」轉變為單一領導人主導的體制，他稱為「民選國王」或「民選女王」的體制。

蘇起舉例，當年修憲賦予總統任免閣揆無須國會同意；任免部長也不須閣揆和立法院同意，總統也有權提名司法界高層、NCC委員、中選會委員、檢察總長且無須閣揆副署，換言之，行政院長只是總統的執行長。

此外，1997年修憲後，總統也不再需要向立法院報告或答詢；總統也很少召開記者會，前總統蔡英文曾經創下742天未召開記者會的世界紀錄，也絕少接受專訪。另外，賴清德總統在國會沒有掌握多數席次，多項人事提名被否決，但他也不尋求與反對黨妥協來打破僵局；蔡英文在面對同婚公投失敗時，仍可透過最高法院的裁決讓同性婚姻合法化。

蘇起列舉多項理由，質疑台灣民主有如國王的新衣，但多數民眾卻保持沉默甚至盛讚台灣的偉大民主，他認為台灣正在萌生的本土民族主義意識，讓人們願意接受一位不受制衡的強人總統，其次面對中國崛起的「中國威脅論」，民眾認即使台灣的民主虛有其表，也可幫助台灣獲得美國的同情與支持。

不過他提醒，根據美國的評估報告，2000年之前，台灣可以獨力擊敗解放軍；2008年馬英九就任總統時，共軍可以局部包圍台灣、2015年已可全面包圍台灣，重要的轉捩點是2020年中共試射可攻擊航空母艦的極音速飛彈，同時美國國防部的資料也顯示，共軍有可能由演轉戰，讓美國和我方毫無預警時間，美國前國安會資深主任的文章更指出，萬一中共攻台，台灣必須要獨自作戰至少2個月以上。

蘇起警告，台灣的現況只能用「weak」、「divided」、「provocative」三個字形容，軍事、政治上衰弱，內部還陷於分裂內耗，總統卻還認為自己是國王，凡事絕不讓步、從不見在野領袖，立法院也不協調，令人擔憂。