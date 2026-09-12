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劉世芳赴澎湖視察離島社宅首案 落實健全在地租屋體系

中央社／ 台北12日電

內政部長劉世芳今天赴澎湖縣馬公市「文學好室」社宅基地，視察離島中央社宅的工程品質與進度。她指出，「文學好室」是中央在澎湖興辦的首座社會住宅，象徵政府落實社會住宅政策、健全在地租屋體系的決心。

國家住宅及都市更新中心發布新聞稿指出，劉世芳與立委楊曜等人走訪「文學好室」社宅興建基地，視察離島首案中央社宅的工程品質與進度，由國家住都中心執行長柯茂榮等人接待，全程並邀集統包及監造團隊代表陪同說明，第一線替租屋族把關社宅品質及進度，全案預計於民國116年初完工。

劉世芳表示，居住正義的實現不能只看得到台灣本島，離島居民同樣有安居的需求與權利，「文學好室」是中央在澎湖興辦的首座社會住宅，象徵政府落實社會住宅政策、健全在地租屋體系的決心，但對於社宅綠化及停車空間，未來可視地區需求再予強化。

國家住都中心說明，劉世芳同時實地體驗低門檻通用設計、無障礙扶手與無門檻衛浴配置，並了解整體衛浴一體成型底盤的防水特性與維護便利性。

國家住都中心指出，「文學好室」規劃地下1層、地上7層，共78戶住宅單元，並設置1間托嬰中心及3間店鋪，可滿足在地居民托育與生活機能需求，完工後將成為澎湖在地青年及租屋族群的重要選擇。

國家住都中心表示，2026年第3季中央社宅共於全台4縣市推出6案、合計1500戶，新北市板橋區「玫瑰好室」與「江翠好室」、鶯歌區「鶯陶安居」、南投縣埔里鎮「公誠安居」、台南市南區「開南安居」及高雄市仁武區「仁武安居」等案，日前已開放受理申請，申請期間至9月14日止，有意申請的民眾可至國家住都中心「安居好室入口網」辦理。

劉世芳 澎湖 社宅

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