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中東情勢升高牽動「雙海峽危機」 陳冠廷籲經濟部做能源中斷壓力測試

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷表示，兩個重要海運咽喉同時出現風險，經濟部除掌握能源安全，也應盤點大宗原物料及民生物資的價格波動，與相關部會建立預警機制。聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷表示，兩個重要海運咽喉同時出現風險，經濟部除掌握能源安全，也應盤點大宗原物料及民生物資的價格波動，與相關部會建立預警機制。聯合報系資料照

中東情勢持續升高，燒出荷莫茲、曼德海峽「雙海峽危機」。民進黨立委陳冠廷表示，兩個重要海運咽喉同時出現風險，對台灣來說，影響會直接反映在能源、海運成本、供應鏈以及整體經濟安全。經濟部除掌握能源安全，也應盤點大宗原物料及民生物資的價格波動，與相關部會建立預警機制。

陳冠廷表示，台灣高度仰賴能源進口，中東局勢一旦持續惡化，原油、天然氣、航運保險、船期調度，都可能受到連鎖影響。經濟部、能源署、中油及台電現在就應該把幾種可能情境先算清楚。

陳冠廷強調，中東情勢若持續惡化，影響很快就會從能源市場擴散到國內物價，國際油價、天然氣價格上升，會進一步推高海運、航空、石化、原物料及製造成本，最後反映到民生消費與企業經營成本。

陳冠廷認為，經濟部除了掌握能源安全，也應同步盤點大宗原物料及民生物資的價格波動，與相關部會建立預警機制，避免外部能源衝擊快速傳導到國內物價。中油則應先盤點未來幾個月原油與天然氣的船期、來源與航線，確認有多少供應會經過荷姆茲海峽或受到紅海航線影響；同時提前與美國、澳洲及其他非中東供應來源協調，掌握替代採購量能、船舶安排與價格變化。

陳冠廷建議，經濟部可直接進行能源中斷壓力測試，模擬雙海峽航運同時受阻時，台灣原油、LNG存量、替代航線、發電調度以及產業用能的承受能力。

「現在情勢還有調度空間，就先把功課做好。」。陳冠廷表示，先與供應商談、先確認船、先確認替代路線，提早了解國際現貨市場與戰爭保險的變化。等到市場一起搶能源、搶船舶，台灣付出的成本風險便能降低。

陳冠廷也指出，另一個值得台灣注意的問題，是美國軍事與戰略資源的分配。中東、歐洲、印太同時有安全需求，美國的防空飛彈、彈藥、艦艇以及後勤資源都會面臨調度壓力。

陳冠廷表示，美國持續投入印太安全，台灣的準備速度也要跟上。能源、彈藥、無人載具、備援通訊、關鍵物資，現在多準備一點，未來面對區域局勢變化，就多一分選擇。

中東情勢 海峽 中東

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