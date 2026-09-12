「副署權是針對總統不是國會」許信良：違憲對違憲 國是會議解僵局

行政院長卓榮泰8次不副署法案引發憲政爭議，民進黨前主席許信良今表示，行政院既然向國會負責，沒有理由可以用副署權否決國會的提議。不過他認為，在野黨不合理、違憲在先，雙方是「違憲對違憲」。許信良建議應該舉辦國是會議，面對現在的憲政僵局。

許信良和前閣揆江宜樺今天同時出席「總統直選30年的回顧與前瞻」學術研討會圓桌論壇，江宜樺在發言時批評，行政院用不副署來否決國會三讀的法案，是百分百毀棄憲法，也是行政權的獨裁。

對於江宜樺的說法，許信良說，他同意行政院長的副署權是針對總統，不是針對國會，行政院既然向國會負責，沒有理由可以用副署權否決國會的提議。不過他認為今天是立法院的在野黨不合理、違憲在先，所以是違憲對違憲。

許信良質疑，在野國會通過很多法案是無限制地增加政府支出，這完全違背憲法的精神和原則。他說，1996年修憲是完全參考法國雙首長制，法國的制度中，國會沒有權可以提案制定法案或增加政府的支出，減少政府收入，哪怕回到原本的中華民國憲法，立法院只有審議政府提案、預算的審議權，沒有提案權。

其次如政府機構的組織法，就如同憲法的延伸，立法院也沒有權可以提出，若憲法法庭或大法官會議不同意，這樣的法案根本不能被公布。

他認為，台灣若面臨憲政僵局，就應該根據法國的雙首長制來補足，然而在修憲門檻太高的的情況下，他認為可以回到大和解時代，參考1990年的背景，舉辦國是會議來面對現在的憲政僵局。

江宜樺說，立法院當然有法律案、機關組織法的提案權，不過立法院是否能提案增加預算，的確有爭議。然而行政院先前以立院增加預算的理由抗拒台灣未來帳戶條例，昨日又副署通過無人機條例，由此可見現在的行政院有多獨斷。政院解釋「有所為、有所不為」是憑自己的價值判斷，聽了令人相當難過。

他強調，立法院通過的法案的確有問題，但執政者仍應尊重國會，對於疑義仍應聲請釋憲，並且儘快補足大法官的人數，這在中選會人事案中，的確已看到可行性，國家領導者不應該意氣用事，應該用制度規定的方式來解決小的僵局，他更強調，民主政治若沒有妥協和和解，任何的憲法設計都沒有用。