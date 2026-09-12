藍委訪美舊金山造勢 喊2028重返執政全面解密黑箱

國民黨立委訪美團於舊金山盛大舉辦僑界造勢大會，現場數百位熱情僑胞與會，青天白日滿地紅旗海飄揚、士氣高昂。訪團立委齊聲呼籲海外僑胞攜手團結，從2026年地方選舉奠定勝基，一路拚搏至2028年實現政黨輪替、帶領台灣重回正軌。

國民黨立委洪孟楷分享昔日在加州求學的生活點滴。他表示，再次踏上舊金山土地宛如回到熟悉的家鄉，海外僑胞長期以來不論身在何處，始終堅定守護國家、關心故鄉，這份深厚情誼是台灣最堅實的後盾。

國民黨立委羅智強表示，「欲滅其國、先滅其史」，痛陳民進黨執政以來漠視歷史文化教育、刻意切割脈絡的種種作法，並強調必須從復興歷史與文化出發，重新凝聚國家認同；他也結合自身多年深耕新媒體的實務經驗，說明如何持續傳播中華文化與歷史記憶，並重申國民黨早年保衛國家、建設台灣不可磨滅的歷史貢獻。

國民黨立委廖偉翔、葛如鈞、羅廷瑋及黃健豪亦接力登台，針對民進黨執政以來的亂象進行全面檢視。4位委員直指，執政當局不僅中央總預算編列浮濫，甚至以拒絕副署法案等手段破壞憲政秩序，更衍生司法不公與近期引發民怨的食安毒油等社會事件，種種缺失皆顯示唯有透過徹底的政黨輪替，才能將失序的台灣拉回正軌。

擔任訪團團長的國民黨立委徐巧芯在致詞中，細數新一屆國會就任以來的嚴峻挑戰。她指出，從國會改革衝突、憲法法庭爭議，再到執政黨策動的全方位罷免威脅，在野陣營始終依靠團結的強大民意逐一抵禦；面對如今執政黨祭出的法案杯葛與司法檢調壓力，在野黨絕不退縮。

徐巧芯現場宣示「2026踴躍投票、2028重返執政」的兩大核心訴求，第一，「全面解密黑箱」，重返執政後，徹底公開民進黨執政十多年來的所有黑箱機密與未明真相；第二，「還權益於人民」，落實執政黨怠惰、拒不執行的各項民生與權益法案，全數補還給人民，包括全力落實軍人加薪與台灣未來帳戶等相關福利政策。

除了政見闡述與熱血激昂的口號，現場展現溫馨與凝聚力。訪團立委們在全場歡呼聲中大開金嗓，接連與僑胞合唱「月亮代表我的心」、「我的未來不是夢」、「堅持」、「愛你一萬年」及「台北的天空」等經典歌曲，台上台下齊聲同唱，造勢大會在全場齊聲高呼團結勝選的熱烈掌聲中落幕。